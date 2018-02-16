Карлин: правительство готово мгновенно выкупать готовые школы у застройщиков

Правительство Алтайского края готово выкупать готовые школы у застройщиков после окончания строительства или на стадии незавершенного. Бюджет региона позволяет расплатиться за готовое образовательное учреждение сразу, не растягивая это на 10 лет, заявил губернатор Александр Карлин во время осмотра строительства школы в квартале 2008.
По словам Карлина, сейчас правительство получает сигналы от строительной отрасли о том, что в городе есть проблемы с объемами строительства и компаниям нечем заняться.
Александр Карлин,
председатель правительства Алтайского края:
— Мы сегодня готовы предложить строителям варианты, когда они строят образовательные учреждения по проектам, которые прошли апробацию и госэкспертизы. Строители будут возводить такие объекты за свой счет и с помощью кредитов в банке, а мы готовы одномоментно выкупать эти готовые продукты по полной цене.
Бюджет Алтайского края устойчивый, и поэтому мы не предлагаем строителям концессионный вариант, когда за построенные школы регион и муниципалитеты рассчитывались 10 лет и более.
Губернатор также отметил, что правительство готово рассматривать вопрос о выкупе учреждений на стадии незавершенного строительства. По его словам, это позволит ускорить развитие социальных объектов в городе и крае.
Напомним, в этом году планируют завершить строительство новой школы в квартале 2008. На строительство школы в квартале 2006а уже отыгран аукцион, а до конца 2019 года в квартале 2006а "Янтарный" построят новое учебное заведение. Стоимость строительства одной школы — минимум полмиллиарда рублей, заявил Александр Карлин.
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