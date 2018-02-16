Карлин: правительство готово мгновенно выкупать готовые школы у застройщиков

По словам Карлина, сейчас правительство получает сигналы от строительной отрасли о том, что в городе есть проблемы с объемами строительства и компаниям нечем заняться.

Александр Карлин,

председатель правительства Алтайского края:

— Мы сегодня готовы предложить строителям варианты, когда они строят образовательные учреждения по проектам, которые прошли апробацию и госэкспертизы. Строители будут возводить такие объекты за свой счет и с помощью кредитов в банке, а мы готовы одномоментно выкупать эти готовые продукты по полной цене. Бюджет Алтайского края устойчивый, и поэтому мы не предлагаем строителям концессионный вариант, когда за построенные школы регион и муниципалитеты рассчитывались 10 лет и более.

Губернатор также отметил, что правительство готово рассматривать вопрос о выкупе учреждений на стадии незавершенного строительства. По его словам, это позволит ускорить развитие социальных объектов в городе и крае.

Напомним, в этом году планируют завершить строительство новой школы в квартале 2008. На строительство школы в квартале 2006а уже отыгран аукцион, а до конца 2019 года в квартале 2006а "Янтарный" построят новое учебное заведение. Стоимость строительства одной школы — минимум полмиллиарда рублей, заявил Александр Карлин.