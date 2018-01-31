Недвижимость

Стало известно, как будет выглядеть новый квартал в Барнауле на улице Энтузиастов

Сегодня, 12:29.
Недвижимость

Компания "Жилищная инициатива" готовится застраивать новый квартал в Барнауле. В сети появилась визуализация эскизного проекта планировки будущего жилого массива. Визуализацию выложили на сайте skyscrapercity.com.

Квартала 2032.
Квартала 2032. Фото : skyscrapercity.com.

Новостройки разместятся рядом с поселком Солнечная поляна. Квартал ограничен улицами 65 лет Победы, Сергея Семенова, Солнечная поляна и Энтузиастов. Застройщик планирует разместить 15 домов по периметру квартала, а внутри сформировать территорию для отдыха, образовательного кластера, а также поликлиник и крытых парковок. Гостевые стоянки расположат по внешнем и внутреннему периметру квартала.

Квартала 2032.
Квартала 2032.

Как пояснил ранее altapress.ru руководитель компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов, он готовит пакеты документов на строительство большей части домов этого квартала. Первые начнут строить летом 2018 года. Также по условиям аукциона, на котором компания и получила право работать в квартале, "ЖИ" обязана построить здание детского сада за свой счет и передать его на баланс мэрии. Возводить школу предстоит за бюджетный счет, а поликлинику за частные инвестиции.

Факт

По условиям аукциона, завершить строительство жилья в квартале 2032 "Жилищная инициатива" должна в 2022 году.

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