Недвижимость

Юрий Гатилов готовится строить разом более 20 многоэтажек в Барнауле и Новосибирске

Сегодня, 13:19.
Недвижимость

Строительные компании Юрия Гатилова готовят документы на нескольких многоэтажных домов в Барнауле и Новосибирске. Предприниматель рассказал altapress.ru, что в общей сложности он планирует получить разрешение на 200 тыс кв. м. Масштабная стройка развернется к лету 2018 года.

Проект жилищного квартала "Фламинго" в Новосибирске.
Проект жилищного квартала "Фламинго" в Новосибирске. Фото : "Новосибирский квартал".

В Барнауле "Жилищная инициатива" будет активно работать на двух площадках — в квартале 2033 и соседнем 2032. Участки расположены в границах улиц Солнечная поляна, Сергея Семенова, Энтузиастов.

В квартале 2032, говорит Юрий Гатилов, он планирует построить пяти- и десятиэтажные дома: "Квартал граничит с поселком Солнечная поляна, в котором наша компания строила коттеджи. Мы не хотим ухудшать условия жизни людей, потому на границе с поселком будут стоять пятиэтажные дома". Строитель пояснил, что такие малоэтажные проекты рентабельны, так как для них не нужно возводить дорогостоящее свайное поле.

Юрий Гатилов,
генеральный директор компании "Жилищная инициатива":

— Здесь будет жилье повышенного класса. Мы отказались от малогабаритных студий в пользу полноценных квартир, поэтому плотность населения здесь будет ниже, чем в других квартальных проектах.

Квартал "Дружный".
Квартал "Дружный"

Еще одна компания Гатилова "Новосибирский квартал" продолжает работать в малоэтажном квартале "Фламинго" в Новосибирске. Для этого проекта застройщик получит более 10 разрешений на строительство в 2018 году.

Юрий Гатилов,
генеральный директор компании "Жилищная инициатива":

— Мы стремимся получить как можно больше разрешений на строительство именно сейчас, пока в силу не вступил закон, по-новому регулирующий строительство. Он значительно осложняет работу с дольщиками. Получив существенный задел на несколько лет, мы сможем сориентироваться в новом правовом поле, адаптироваться к нему.

Предприниматель уточняет, что первые дома заложит уже летом 2018 года. Ввод многоэтажек будет поэтапным, согласно бизнес-плану компании.

Справка

Компания "Жилищная инициатива" приобрела право застройки квартала 2032 с аукциона в 2017 году. По его условиям, застройщик должен возвести дома, построить коммуникации, а также детский сад. Возводить запланированную в квартале школу будут на бюджетные деньги. В квартале предусмотрено еще и строительство поликлиники (через семь лет), но для этого проекта можно пригласить инвестора, следует из аукционной документации.

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