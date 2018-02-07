Барнаульские и краевые власти объяснили, почему пришлось снижать план по строительству жилья

План жилищного строительства на 2018 год скорректируют и примут на уровне факта 2017 года, сообщил министр строительства, транспорт, ЖКХ Алтайского края Иван Гилев в ходе пресс-конференции. На практике это означает: власти не прогнозируют рост объемов ввода жилья и в 2018 году. Главным ограничением на рынке министр считает превышение предложения над спросом. А задачу властей он видит в том, чтобы не создавать препятствий для строительства.
Рынок
Altapress.ru уже сообщал: объем жилищного строительства в крае существенно сократился. Итог 2017 года — 628 тыс. кв. метров, это 83% от плана. И 87% от 2016 года. Министр объяснил спад, в первую очередь, низким спросом.
Иван Гилев,
министр строительства, транспорта, ЖКХ Алтайского края:
— Факт отсутствия спроса подтверждается снижением цен на жилье. Был бы дефицит, росла бы стоимость квадратного метра. Сегодня предложения больше, чем необходимо для потребления. У нас есть большое количество не проданных квартир. Но раздувать пузырь предложений нельзя — мы угробим отрасль.
Цены
Кроме того, министр отметил: объемы незавершенного строительства почти не снижаются. И в этих условиях власти не ожидают роста цен на квартиры.
Иван Гилев,
министр строительства, транспорта, ЖКХ Алтайского края:
— Здесь двоякий подход. Рост цен на жилье означает интерес у строителей, но это минус для потребителей. И вот это оптимальное соотношение рынок должен нащупать.
Ипотека
Министр строительства предположил, что оживлению жилищного строительства будет способствовать рост объемов ипотеки. По итогам 2017 года в крае выдано на 30% больше ипотечных кредитов, чем в 2016 году (21 млрд рублей против 16 млрд).
Иван Гилев,
министр строительства, транспорта, ЖКХ Алтайского края:
— Думаю, что в связи с замедлением инфляции, снижением учетной ставки и ставки ипотечного кредитования мы увидим оживление рынка.
Власти
Главная задача и краевых, и муниципальных властей - не создавать препятствий для строительства, говорит Иван Гилев. И, кроме того, содействовать росту ипотечного кредитования. "Будет спрос — будет рост", — сказал он.
Министр заверил: каких-то ограничений на строительство в крае властями не ставится.
"Точки"
Проблемы министр связывает, во-первых, с точечной застройкой. Здесь, по его словам, стоит вопрос не только согласования этажности, но и ее соответствия состоянию коммунальной инфраструктуры на территории. Да и не только коммунальной.
Власти края и краевой столицы уверены: строителям и при точечной застройке надо учитывать потребности новоселов в школах, садиках и прочих объектах социальной инфраструктуры. Эту мысль пояснил другой участник пресс-конференции — вице-мэр Барнаула Сергей Демин.
Сергей Демин,
замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям:
— Большой интерес у строителей в последние годы появился к центральной части города. Строить здесь сложнее. Кроме того, возникают проблемы с жалобами жителями. Мы неоднократно просили строителей готовить проекты планировок всего микрорайона. Город начал этим заниматься, мы рассчитываем, что строители к этому подключатся.
Долевка
Во-вторых, власти стали жестче подходить к выдаче разрешений на долевое строительство.
Иван Гилев,
министр строительства, транспорта, ЖКХ Алтайского края:
— Потому что, сожалению, проблемы с дольщиками появляются легко, но очень тяжело решаются. И в этом случае строительное сообщество за исключением некоторых его представителей игнорирует эту тему и отказывается помогать в решении проблем дольщиков. Вот конкретный пример — ул. Прудская (Новоалтайск, "Демидов-парк". - Прим. Altapress.ru).
Этот проект не такой прибыльный, как новое строительство. И мы с большим трудом нашли предприятие, которое будет этот дом достраивать.
Площадки
Дефицита площадок в Барнауле нет, сказал Сергей Демин.
Сергей Демин,
замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям:
— У нас только начал застраиваться квартал 2033 (ул. Энтузиастов — Попова), там активно работают четыре крупных застройщика. В прошлом году с аукциона продали "Жилищной инициативе" квартал 2032 (Солнечная поляна-Энтузиастов) - там планируется построить около 200 тыс кв метров жилья.
В этом же районе есть кварталы 2036, 2037 и 2038. Последний, по словам Сергея Демина, планируется выставить на продажу в конце апреля-начале мая. Кроме того, есть еще кварталы 2011. И квартал 2012, к разработке которого власти города еще не приступали.
Разрешения
Прокомментировали участники пресс-конференции и ранее озвученную информацию о сокращении выдачи разрешений на строительство: в Барнауле их количество уменьшилось с 29 в 2016 году до 24 в 2017-м. Но произошло это не потому что власти их не давали.
"Строители не шли за этими разрешениями, то есть рынок сам себя регулирует", — пояснил вице-мэр Барнаула Сергей Демин.
Планы
Тем не менее план жилищного строительства на 2018 год власти намерены скорректировать. Сегодня в нем 840 тыс. кв. метров. А это "нереализуемо в принципе", — пояснил министр.
Иван Гилев,
министр строительства, транспорта, ЖКХ Алтайского края:
— Мы готовим изменения в программу и будем ставить план на уровне факта 2017 года: 630 тыс квадратных метров. Раздувать планы не надо.
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