Барнаульские и краевые власти объяснили, почему пришлось снижать план по строительству жилья

Рынок

Altapress.ru уже сообщал: объем жилищного строительства в крае существенно сократился. Итог 2017 года — 628 тыс. кв. метров, это 83% от плана. И 87% от 2016 года. Министр объяснил спад, в первую очередь, низким спросом.

Иван Гилев,

министр строительства, транспорта, ЖКХ Алтайского края:

— Факт отсутствия спроса подтверждается снижением цен на жилье. Был бы дефицит, росла бы стоимость квадратного метра. Сегодня предложения больше, чем необходимо для потребления. У нас есть большое количество не проданных квартир. Но раздувать пузырь предложений нельзя — мы угробим отрасль.

Цены

Кроме того, министр отметил: объемы незавершенного строительства почти не снижаются. И в этих условиях власти не ожидают роста цен на квартиры.

Иван Гилев,

министр строительства, транспорта, ЖКХ Алтайского края:

— Здесь двоякий подход. Рост цен на жилье означает интерес у строителей, но это минус для потребителей. И вот это оптимальное соотношение рынок должен нащупать.

Ипотека

Министр строительства предположил, что оживлению жилищного строительства будет способствовать рост объемов ипотеки. По итогам 2017 года в крае выдано на 30% больше ипотечных кредитов, чем в 2016 году (21 млрд рублей против 16 млрд).

Иван Гилев,

министр строительства, транспорта, ЖКХ Алтайского края:

— Думаю, что в связи с замедлением инфляции, снижением учетной ставки и ставки ипотечного кредитования мы увидим оживление рынка.

Власти

Главная задача и краевых, и муниципальных властей - не создавать препятствий для строительства, говорит Иван Гилев. И, кроме того, содействовать росту ипотечного кредитования. "Будет спрос — будет рост", — сказал он.

Министр заверил: каких-то ограничений на строительство в крае властями не ставится.

"Точки"

Проблемы министр связывает, во-первых, с точечной застройкой. Здесь, по его словам, стоит вопрос не только согласования этажности, но и ее соответствия состоянию коммунальной инфраструктуры на территории. Да и не только коммунальной.

Власти края и краевой столицы уверены: строителям и при точечной застройке надо учитывать потребности новоселов в школах, садиках и прочих объектах социальной инфраструктуры. Эту мысль пояснил другой участник пресс-конференции — вице-мэр Барнаула Сергей Демин.

Сергей Демин,

замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям:

— Большой интерес у строителей в последние годы появился к центральной части города. Строить здесь сложнее. Кроме того, возникают проблемы с жалобами жителями. Мы неоднократно просили строителей готовить проекты планировок всего микрорайона. Город начал этим заниматься, мы рассчитываем, что строители к этому подключатся.

Долевка

Во-вторых, власти стали жестче подходить к выдаче разрешений на долевое строительство.

Иван Гилев,

министр строительства, транспорта, ЖКХ Алтайского края:

— Потому что, сожалению, проблемы с дольщиками появляются легко, но очень тяжело решаются. И в этом случае строительное сообщество за исключением некоторых его представителей игнорирует эту тему и отказывается помогать в решении проблем дольщиков. Вот конкретный пример — ул. Прудская (Новоалтайск, "Демидов-парк". - Прим. Altapress.ru). Этот проект не такой прибыльный, как новое строительство. И мы с большим трудом нашли предприятие, которое будет этот дом достраивать.

Площадки

Дефицита площадок в Барнауле нет, сказал Сергей Демин.

Сергей Демин,

замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям:

— У нас только начал застраиваться квартал 2033 (ул. Энтузиастов — Попова), там активно работают четыре крупных застройщика. В прошлом году с аукциона продали "Жилищной инициативе" квартал 2032 (Солнечная поляна-Энтузиастов) - там планируется построить около 200 тыс кв метров жилья.

В этом же районе есть кварталы 2036, 2037 и 2038. Последний, по словам Сергея Демина, планируется выставить на продажу в конце апреля-начале мая. Кроме того, есть еще кварталы 2011. И квартал 2012, к разработке которого власти города еще не приступали.

Разрешения

Прокомментировали участники пресс-конференции и ранее озвученную информацию о сокращении выдачи разрешений на строительство: в Барнауле их количество уменьшилось с 29 в 2016 году до 24 в 2017-м. Но произошло это не потому что власти их не давали.

"Строители не шли за этими разрешениями, то есть рынок сам себя регулирует", — пояснил вице-мэр Барнаула Сергей Демин.

Планы

Тем не менее план жилищного строительства на 2018 год власти намерены скорректировать. Сегодня в нем 840 тыс. кв. метров. А это "нереализуемо в принципе", — пояснил министр.

Иван Гилев,

министр строительства, транспорта, ЖКХ Алтайского края: