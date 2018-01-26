В Барнауле вдоль Павловского тракта застроят два новых квартала

В 2018 году администрация города предложит строителям два квартала под жилье, сообщает офсайт города. Новые дома возведут в районе старой "Ленты", рассказал в телепередаче мэрии "На первом плане. Барнаул" Сергей Дёмин, замглавы города по градостроительству и земельным отношениям. Таким образом продолжится застройка микрорайона Северо-Западный (119 га) в границах улиц Энтузиастов, Солнечная поляна, Попова и Павловского тракта.
На аукцион точно выставят квартал 2038 располагается в границах Павловского тракта, улиц Сергея Ускова, Жасминная и Солнечная поляна (за ТЦ "Аксиома"). По размеру он сопоставим, например, с соседними кварталами "Дружный" и новым 2033.
Возможно, в 2018 году на аукцион выставят еще и квартал 2037, уточнил Дёмин. Эта территория расположена в границах улиц Сергея Ускова, Жасминная, Сиреневая и Павловского тракта и примыкает к старой "Ленте". В отличие от соседних кварталов, она меньше по площади и на ней уже построено три коммерческих здания ближе к Павловскому тракту.
Как правило, по условиям аукционов администрация города дает победителю пять лет на работу. За это время он должен построить дома, а также инженерные сети, внутриквартальные дороги и некоторые социальные объекты. Например, "Жилищную инициативу" обязали возвести в квартале 2032 здание детского сада.
По данным карты 2ГИС, в микрорайоне останутся не застроенными еще два квартала: 2035 и 2036. Уже известно, что 2035, который граничит с микрорайоном "Дружный", должен стать крупным городским парком. Для него готов проект планировки. По данным altapress.ru, предприниматели уже заявили о желании строить здесь спортивный центр, также есть инвестор для парка.
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