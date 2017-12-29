За старой "Лентой" в Барнауле построят огромный тематический парк

Тематический парк и и спортивно-деловая зоны расположатся в квартале 2035. Он находится за "старой" "Лентой", одной стороной примыкает к кварталу "Дружный". Проект планировки территории по заказу компании "Барнаулкапстрой" разработала мастерская "Альфа-Проект".

Как пояснил altapress.ru ее руководитель Владимир Ломакин, этот участок — рекреационная зона массовой застройки в границах улиц Солнечная поляна, Энтузиастов, Попова и Павловского тракта (Северо-Западный жилой микрорайон, площадь 119 га).

Сейчас эту территорию активно застраивают жильем. Здесь уже заселен квартал "Дружный", строится соседний 2033 и готовится к освоению 2032 — его в этом году с аукциона в аренду забрала "Жилищная инициатива".

Утвержденный проект планировка квартала 2035 — это первый этап развития территории. Получив его, "Барнаулкапстрой" может приглашать инвесторов на отдельные проекты.

По данным altapress.ru, предприниматели уже заявили о желании строить спортивный центр, также есть инвестор для парка. По данным сайта Госзакупок, застройщик в конце августа нашел подрядчика, который за 708 тыс. рублей установит ограждения будущего тематического парка. По ее условиям забор должны были поставить к концу октября 2017 года. Комментариев от руководства "БКС" на момент подготовки материала altapress.ru не удалось получить.

Кто именно планирует инвестировать в долгожданный парк Индустриального района — пока неизвестно. Представленный проект планировки показывает, что это должно быть не только местом "экологического" отдыха, но и событийного. В парке будет своя сцена с амфитеатром и еще несколько крупных площадок.

Строительство этого парка может стать историческим событием для Индустриального. Анонсированный несколько лет назад парк за ТРЦ "Европа" не состоялся. Поляну, которая отводилась под него, постепенно застраивают жильем и коммерческими объектами.