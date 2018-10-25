Деньги и нервы. Как и за сколько отправиться учиться за рубеж из Барнаула

Обучение за рубежом — дорогое удовольствие, но барнаульцы все равно пытаются поступить в заграничные вузы. Считается, что такое образование открывает больше возможностей. Правда, готовиться к этому будущему нужно едва ли не с начальной школы, выяснил altpress.ru.

Как выбрать страну

Чаще всего барнаульцы едут в европейские страны, в основном в Великобританию. Также популярна Канада.

Заместитель генерального директора образовательного агентства Students International Игорь Мишуров говорит, что Канада идеально адаптирована для российских студентов — она дешевле, чем Европа, и там можно остаться жить и работать на законных основаниях. Имея учебную визу, уже после двух лет бакалавриата есть возможность получить вид на жительство.

Стоимость обучения сильно зависит от страны и специальности. Дешевле всего обучение действительно в Канаде, дороже — в Великобритании и некоторых европейских странах, еще дороже — в США, Австралии и Швейцарии.

Лондон. Англия. pixabay

Важно и качество обучения. Есть много одинаковых учебных программ, но, например, только в Швейцарии образование в сфере гостеприимства эталонное.

Для кого-то Канада — край земли, а Англия слишком дорога. Выбирать Испанию только потому что «там тепло» — тоже не вариант, говорят специалисты. На то, чтобы изучить все нюансы, нужно время.

Каникулы в Европе

В Барнауле полно летних зарубежных языковых курсов. Обычно после посещения школьники загораются дальнейшим обучением и жизнью в той или иной стране.

Но жизнь — это не каникулы в Европе, когда все вокруг туристическо-романтичное. Иногда студенты сталкиваются с реальностью, которая отличается от ожиданий.

5 причин изучать иностранный язык с «Бейкер-стрит». архив школы иностранных языков «Бейкер-стрит»

Марина Трофимова,

директор школы иностранных языков «Бейкер стрит»:

Один мальчик у нас уехал в Новую Зеландию. И эти луга и коровы после Барнаула ему показалась какой-то деревней. Он всю жизнь в городе прожил, в Новой Зеландии ему было некомфортно. Обычно мы советуем родителям какое-то время пожить в той стране, где собрались учиться дети. В идеале после 10 класса съездить туда на каникулах. Иногда спрашиваем, в какую страну хотите поехать, отвечают «без разницы». Вот это вообще не вариант, надо четко определяться.

Не остаться в одиночестве

Директор барнаульской языковой школы Elite Ольга Гоберник говорит, что все, кто уезжает учиться за рубеж, переживают несколько стадий адаптации.

Сначала культурный шок, эйфория и восторг. Это длится примерно месяц. Потом — осознание, что помимо прогулок по улицам надо еще учиться и показывать результат.

Ольга Гоберник,

директор барнаульской языковой школы Elite:

Тогда наступает легкая депрессия и хочется домой, к маме. Это надо пережить. Благо, за рубежом хорошо развит институт тьюторства — наставничества. Старшекурсники не бросают новичков, знакомят со всеми нюансами и адаптируют. Главное тут, чтобы родители тоже не впадали в истерику и не говорили: «бросай все и возвращайся». Это дезориентирует.

Пережившие этот непростой период легко входят в рабочий ритм.

Нам нужен Гарвард

Презентация учебных заведений Канады. Анна Зайкова

Много сил уйдет на то, чтобы дотянуть английский язык до международного уровня, предупреждают специалисты. Можно отлично общаться на английском в быту, но не сдать международный тест: там требуется академический язык, совсем другая лексика. Чем сложнее планируемая специальность, тем выше «проходной» балл по английскому в международных тестах.

«По сути, тесты TOEFL и IELTS имитируют студенческую языковую среду, — рассказывает Ольга Гоберник. — Это язык, на котором вам придется слушать и писать лекции, обсуждать темы с преподавателями, читать специализированную литературу, готовить доклады и выпускные работы. Вы подтверждаете, что можете не только разговаривать на этом языке, но и учиться».

Марина Трофимова,

директор школы иностранных языков «Бейкер стрит»:

Некоторые родители в шутку (правда, потом все оказывается не шуткой) приводят детей в третьем классе в языковую школу и говорят: «Нам нужно в Гарвард». Но чаще бывает по-другому: к 11 классу выясняется, что ребенок хочет за границу, у родителей есть возможность, а «языка не хватает».

Выучить академический английский за два года в спешке не получится. В идеале начинать подготовку к тестам надо уже в 7−8 классах.

Как папа скажет

Можно уехать за границу после 9 класса, проучиться еще три года в средней школе (в большинстве стран 12-летнее среднее образование) и потом поступить в вуз. Впрочем, стоимость обучения в средней школе за рубежом сопоставима с ценой престижных российских университетов.

Можно осваивать зарубежное высшее образование после 11 класса или уехать, закончив несколько курсов или бакалавриат российского вуза.

Чаще всего так и поступают. Не только потому, что тогда не придется платить еще и за школу, но и потому что в этом возрасте будущий студент уже знает, чем хочет заниматься, а значит, проще выбрать «свою» специальность среди сотен предложений.

Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. altapress.ru

Марина Трофимова,

директор школы иностранных языков «Бейкер стрит»:

Ответственность должна быть на порядок выше. Нужно понимать, что можешь остаться работать там. Это не краткосрочная перспектива: отучились и вернулись, положили диплом на полку. И точно не тот случай, когда нужно идти на специальность, которую выбрали мама и папа: это бессмысленная потеря денег и нервов.

Остаться или вернуться

Канада, Австралия, Новая Зеландия — страны, в которых после учебы можно остаться жить и работать на законных основаниях. Рейтинг вузов в этих странах зависит, в том числе, от количества трудоустроенных выпускников. И там сделают все, чтобы помочь иностранному студенту пройти хорошую практику и начать работу.

По данным компании Students International, 95% русских выпускников канадских вузов остаются работать в стране, в то время как в Европе предпочитают проститься с иностранным студентом и вернуть его домой. Например, в Швейцарии вряд ли оставят, даже если студент показал невероятные успехи в учебе.

Конкурс среди студентов. архив ОАО «Алтай-Кокс»

Марина Трофимова,

директор школы иностранных языков «Бейкер стрит»:

Мы рекомендуем возвращаться в Россию с теми специальностями, которым здесь не учат. Например, если вы специалист в области fashion-индустрии или гостеприимства. Или шеф-повар. В России вы точно не получите образования такого уровня по этим специальностям, а кадры у нас в стране востребованы.

У тех, кто получил образование по так называемым STEM-программам (Science, Technology, Engineering, Mathematics), есть хороший шанс остаться, например, в США или Ирландии, где на рынке труда очень нужны разного рода инженеры.

Сколько это стоит?

Чтобы поехать учиться за рубеж, придется собрать пухлый пакет документов. По оценкам специалистов, на это требуется от полугода до года.

«Визу получить не сложно, — считает Марина Трофимова. — Если и бывают отказы, то это объективно какие-то недоработки: не вовремя подали, неправильно заполнили».

Проживание и обучение за границей стоит от 22−25 тыс. долларов в год, и они должны быть на счету. Никому не нужно, чтобы студент приехал в страну, а ему жить не на что. «Учитывая нестабильность валют, накопления на учебу нужно сразу делать в евро», — подчеркивает Ольга Гоберник.

Паспорт. Визы. СС0

Специалисты советуют изучить предложения и акции учебных заведений. Бывают большие скидки, например, за раннее бронирование. Обучение в некоторых вузах можно оплачивать в «рассрочку» по семестрам.

Есть в визовом вопросе и подводные камни. Например, travel history. У принимающей стороны может возникнуть резонный вопрос: если в семье есть возможность оплачивать обучение в Австралии, то почему вы все время ездите на каникулы в безвизовый Египет?

Чехия. Далее — везде

Чехия , г. Прага. архив компании «Авианебо»

Если нет денег на «всякие кембриджи», это вовсе не означает, что путь к европейскому образованию закрыт. Многие барнаульские школьники и студенты выбирают Чехию. Жизнь там, как и образование, чуть дороже, чем в России, но зато в разы дешевле, чем в остальной Европе. И эту страну иногда незаслуженно относят к «второсортным».

Ольга Гоберник,

директор барнаульской языковой школы Elite:

Оксфорд и Кембридж — конечно, распиаренные европейские феномены. Но есть не менее известные заведения, выпускники которых очень востребованы работодателем. Например, Карлов университет — вуз с многовековой историей. Там выпускают медперсонал такого уровня, что на последних курсах студентов ангажируют германские клиники.

«По-английски» и за серьезные деньги можно учиться в любой стране. Но в некоторых европейских вузах у иностранных студентов есть варианты учиться бесплатно на местном языке. Чехия — одна из таких стран. Плюсов добавляет то, что за год чешский язык можно легко выучить до требуемого в университетах уровня.

Российский диплом

День студента в АлтГУ Александра Фоменко

Отечественное образование ничем не хуже европейского, вопрос лишь в границах его применения. Так что не стоит торопиться резать рыбу на корочке российского диплома.

Ольга Гоберник советует перевести документ на несколько языков и сделать копии

«Мы вошли в Болонский процесс, но как-то Болонский процесс еще „не вошел“ в нас, — говорит Гоберник. — Системы образования так и остались существенно различными. Вместе с тем, у российских студентов даже с неоконченным высшим образованием есть преимущества».

Иногда наличие российского диплома даже поможет сэкономить.

Игорь Мишуров,

заместитель генерального директора образовательного агентства Students International: