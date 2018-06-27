Школьников и студентов Алтайского края будут тщательнее проверять на наркотики

В Алтайском крае необходимо усовершенствовать методику тестирования школьников и студентов на предмет употребления наркотиков. Об этом врио губернатора Виктор Томенко заявил на заседание антинаркотической комиссии Алтайского края 26 июня, пишет официальный сайт Алтайского края.
В 2014 года наркоситуацию в Алтайском крае стали оценивать не так "тяжелую", а как "напряженную".
Врио министра образования и науки Алтайского края Александра Жидких сообщил, что в 2017/2018 учебном году обследование прошли почти 15 тысяч человек. Предрасположенность к рискованному поведению выявили у 383 школьников и 577 учащихся профессиональных образовательных организаций. Также официальный сайт Алтайского края пишет, что уже в одном из алтайских вузов организовано 100% тестирование студентов, но не указывают, выявляют ли среди них употребляющих запрещенные вещества.
Виктор Томенко считает, что методику тестирования учащихся нужно улучшать. А также следует увеличить число тестируемых. В этом должны помочь медики, задача которых вооружить экспертов современными методиками.
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