Школьников и студентов Алтайского края будут тщательнее проверять на наркотики

В 2014 года наркоситуацию в Алтайском крае стали оценивать не так "тяжелую", а как "напряженную".

Врио министра образования и науки Алтайского края Александра Жидких сообщил, что в 2017/2018 учебном году обследование прошли почти 15 тысяч человек. Предрасположенность к рискованному поведению выявили у 383 школьников и 577 учащихся профессиональных образовательных организаций. Также официальный сайт Алтайского края пишет, что уже в одном из алтайских вузов организовано 100% тестирование студентов, но не указывают, выявляют ли среди них употребляющих запрещенные вещества.

Виктор Томенко считает, что методику тестирования учащихся нужно улучшать. А также следует увеличить число тестируемых. В этом должны помочь медики, задача которых вооружить экспертов современными методиками.