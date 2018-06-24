Защита от клеща: простые правила, которые помогут обезопасить себя

По данным на начало июня, с 4 апреля в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание клещей обратилось более 4,1 тыс. человек. Чтобы летний отдых не омрачил укус клеща, altapress.ru подготовил простые советы о том, как уберечь себя и своих близких.
Как можно заразиться клещевым энцефалитом?
Вирус передается человеку в первые минуты присасывания зараженного клеща. Укусы клещей чаще всего происходят:
- при посещении лесов, лесопарков, на дачах и садах;
- клещей заносят животные (на себе) и люди (на одежде, цветах и прочем);
- можно заразиться при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, буйволов, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке (и продуктах из этого молока);
- а также при втирании в кожу вируса, раздавливании клеща, расчесывании места укуса, информирует Роспотребнадзор.
Профилактика клещей: как правильно вести себя на природе?
- Нельзя садиться или ложиться на траву;
- Нельзя устанавливать палатки в траве;
- Нужно каждые несколько часов внимательно осматривать волосы, тело и одежду.
Профилактика укусов клещей: как не принести их домой?
- Не нужно заносить в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие вещи, на которых могут быть клещи;
- Нужно проверять домашних животных после прогулки на клещей.
Защита от клещей: как одеваться на природу?
- Брюки заправить в ботинки или носки на плотной резинке;
- Воротник и манжеты должны плотно прилегать к телу;
- Рубашку надо заправить в брюки;
- На одежду нужно нанести средство от клещей;
- Рукава должны быть длинными;
- Одежда должна быть однотонной, светлой;
- На голову предпочтительно надеть капюшон, плотно пришитый к куртке, или хотя бы заправить волосы под косынку.
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