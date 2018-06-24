Здоровье

Защита от клеща: простые правила, которые помогут обезопасить себя

Сегодня, 08:32.
Здоровье

По данным на начало июня, с 4 апреля в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание клещей обратилось более 4,1 тыс. человек. Чтобы летний отдых не омрачил укус клеща, altapress.ru подготовил простые советы о том, как уберечь себя и своих близких.

Мужчина в лесу. Ботинки.
Мужчина в лесу. Ботинки. Фото : СС0.

Как можно заразиться клещевым энцефалитом?

Вирус передается человеку в первые минуты присасывания зараженного клеща. Укусы клещей чаще всего происходят:

  • при посещении лесов, лесопарков, на дачах и садах;
  • клещей заносят животные (на себе) и люди (на одежде, цветах и прочем);
  • можно заразиться при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, буйволов, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке (и продуктах из этого молока);
  • а также при втирании в кожу вируса, раздавливании клеща, расчесывании места укуса, информирует Роспотребнадзор.
Лето. Женщина гуляет в лесу.
Лето. Женщина гуляет в лесу.

Профилактика клещей: как правильно вести себя на природе?

  • Нельзя садиться или ложиться на траву;
  • Нельзя устанавливать палатки в траве;
  • Нужно каждые несколько часов внимательно осматривать волосы, тело и одежду.

Профилактика укусов клещей: как не принести их домой?

  • Не нужно заносить в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие вещи, на которых могут быть клещи;
  • Нужно проверять домашних животных после прогулки на клещей.
На велосипеде в лесу.
На велосипеде в лесу.

Защита от клещей: как одеваться на природу? 

  • Брюки заправить в ботинки или носки на плотной резинке;
  • Воротник и манжеты должны плотно прилегать к телу;
  • Рубашку надо заправить в брюки;
  • На одежду нужно нанести средство от клещей;
  • Рукава должны быть длинными;
  • Одежда должна быть однотонной, светлой;
  • На голову предпочтительно надеть капюшон, плотно пришитый к куртке, или хотя бы заправить волосы под косынку.
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