Защита от клеща: простые правила, которые помогут обезопасить себя

По данным на начало июня, с 4 апреля в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание клещей обратилось более 4,1 тыс. человек. Чтобы летний отдых не омрачил укус клеща, altapress.ru подготовил простые советы о том, как уберечь себя и своих близких.

Как можно заразиться клещевым энцефалитом? Вирус передается человеку в первые минуты присасывания зараженного клеща. Укусы клещей чаще всего происходят: при посещении лесов, лесопарков, на дачах и садах;

клещей заносят животные (на себе) и люди (на одежде, цветах и прочем);

можно заразиться при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, буйволов, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке (и продуктах из этого молока);

употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, буйволов, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке (и продуктах из этого молока); а также при втирании в кожу вируса, раздавливании клеща, расчесывании места укуса, информирует Роспотребнадзор. Профилактика клещей: как правильно вести себя на природе? Нельзя садиться или ложиться на траву;

Нельзя устанавливать палатки в траве;

Нужно каждые несколько часов внимательно осматривать волосы, тело и одежду. Профилактика укусов клещей: как не принести их домой? Не нужно заносить в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие вещи, на которых могут быть клещи;

Нужно проверять домашних животных после прогулки на клещей. Защита от клещей: как одеваться на природу? Брюки заправить в ботинки или носки на плотной резинке;

Воротник и манжеты должны плотно прилегать к телу;

Рубашку надо заправить в брюки;

На одежду нужно нанести средство от клещей;

Рукава должны быть длинными;

Одежда должна быть однотонной, светлой;

На голову предпочтительно надеть капюшон, плотно пришитый к куртке, или хотя бы заправить волосы под косынку.