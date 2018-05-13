Дорого ли лечиться от клещевого энцефалита без страховки?

— Если обнаружите клеща — немедленно обращайтесь к медикам. Его надо удалить как можно быстрее. Чем раньше вы вытащите насекомое, тем меньше яда попадет в ваш организм.

После удаления клеща для профилактики заболевания клещевым энцефалитом необходимо ввести иммуноглобулин. Препарат вводят, если клещ был заразным (определяется исследованиями) или если его невозможно исследовать.

На доставку клеща на анализы есть не более 24 часов. Мёртвый клещ уже не исследуется.

Если нет возможности ввести иммуноглобулин сразу, то в качестве профилактического средства против энцефалита нужно использовать противовирусное (его нужно пить сразу после обнаружения клеща в течение 21 дня). Для профилактики других клещевых инфекций рекомендуется пройти профилактический курс доксициклина, детям — амоксиклава (терапию должен назначить врач-инфекционист).

Страховка от клеща стоит в районе 300-500 рублей на сезон. В неё включаются анализы одного клеща на наличие вируса клещевого энцефалита и на боррелиоз, а также комплексный анализ на четыре основные инфекции и введение иммуноглобулина.

Если платить за анализ из своего кармана, то это будет стоить около 1 200 рублей. А введение иммуноглобулина рассчитывается исходя из формулы 1 ампула на 10 кг веса. Ампула стоит в среднем 700-800 рублей. Если у вас не будет страховки на момент укуса, а клещ окажется заразным, то лечение обойдётся довольно дорого.

Профилактика клещевого энцефалита наиболее эффективна в первые двое суток. Если прошло более 96 часов, иммуноглобулин уже не применяется.