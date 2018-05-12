В Алтайском крае от присасывания клещей пострадали почти 2 тысячи человек

В двух случаях есть подозрение на клещевой энцефалит, и в двух — на боррелиоз. Кроме того, есть 33 случая с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом.

В ведомстве отмечают, что все заболевшие не прививались против клещевого энцефалита и не обращались в больницы для введения иммуноглобулина.

В Барнауле из-за присасывания клещей в медучреждения обратились 545 человек, среди которых 97 детей.

Во время выездов на природу людей просят соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита: носить защитную одежду, осматривать себя, применять репелленты (средства от кровососущих насекомых).

Справка

Клещевой вирусный энцефалит — тяжелая вирусная инфекция, поражающая центральную и периферическую нервную систему. Клещевой энцефалит, как правило, развивается в острой форме с высокой температурой, сильными головными болями, тошнотой, рвотой, судорогами. Тяжелые осложнения острой инфекции могут завершиться летальным исходом.