В Алтайском крае от укусов клещей пострадали 90 человек

С 4 апреля с жалобами на укус клеща в поликлиники Алтайского края обратились 90 человек, сообщает управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю. При этом случаев заболевания энцефалитом и другими инфекциями, которые переносят клещи, не зафиксировано.
В Барнауле зарегистрировали 22 случая укуса клещей, в числе пострадавших — 3 ребенка. По данным Роспотребнадзора, сейчас наблюдается интенсивный рост активности клещей. Пик специалисты прогнозируют в мае.
Где чаще всего кусают клещи
Жители региона снимали клещей во время загородного отдыха и на дачах, а также в Горном Алтае.
В Барнауле есть несколько территорий, на которых чаще всего кусают клещи. Среди них:
- аллея на пр. Космонавтов,
- район лесополосы на ул. Солнечная Поляна,
- территория бывшего парка "Юбилейный",
- нагорная часть города,
- Южный,
- Власиха,
- Лебяжье,
- Черницкое,
- Научный Городок.
Что делать, если укусил клещ
Во время отдыха на природе нужно регулярно осматривать себя, использовать репелленты.
Если укусил клещ, нужно обратиться за медицинской помощью в травмпункт по месту жительства. Если снятого клеща нельзя доставить для исследования, то сожгите его. Насекомое нельзя давить руками: через микротравмы инфекция может попасть в организм.
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