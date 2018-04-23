В Алтайском крае от укусов клещей пострадали 90 человек

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Жизнь

С 4 апреля с жалобами на укус клеща в поликлиники Алтайского края обратились 90 человек, сообщает управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю. При этом случаев заболевания энцефалитом и другими инфекциями, которые переносят клещи, не зафиксировано.

Осторожно: злые клещи и собака!
Осторожно: злые клещи и собака! Фото: Михаил Хаустов.

В Барнауле зарегистрировали 22 случая укуса клещей, в числе пострадавших — 3 ребенка. По данным Роспотребнадзора, сейчас наблюдается интенсивный рост активности клещей. Пик специалисты прогнозируют в мае. 

Где чаще всего кусают клещи

Жители региона снимали клещей во время загородного отдыха и на дачах, а также в Горном Алтае. 

В Барнауле есть несколько территорий, на которых чаще всего кусают клещи. Среди них:

  • аллея на пр. Космонавтов,
  • район лесополосы на ул. Солнечная Поляна,
  • территория бывшего парка "Юбилейный",
  • нагорная часть города,
  • Южный,
  • Власиха,
  • Лебяжье,
  • Черницкое,
  • Научный Городок. 
Прививка. Вакцинация.
Прививка. Вакцинация.

Что делать, если укусил клещ

Во время отдыха на природе нужно регулярно осматривать себя, использовать репелленты. 

Если укусил клещ, нужно обратиться за медицинской помощью в травмпункт по месту жительства. Если снятого клеща нельзя доставить для исследования, то сожгите его. Насекомое нельзя давить руками: через микротравмы инфекция может попасть в организм. 

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