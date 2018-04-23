В Алтайском крае от укусов клещей пострадали 90 человек

В Барнауле зарегистрировали 22 случая укуса клещей, в числе пострадавших — 3 ребенка. По данным Роспотребнадзора, сейчас наблюдается интенсивный рост активности клещей. Пик специалисты прогнозируют в мае.

Где чаще всего кусают клещи

Жители региона снимали клещей во время загородного отдыха и на дачах, а также в Горном Алтае.

В Барнауле есть несколько территорий, на которых чаще всего кусают клещи. Среди них:

аллея на пр. Космонавтов,

район лесополосы на ул. Солнечная Поляна,

территория бывшего парка "Юбилейный",

нагорная часть города,

Южный,

Власиха,

Лебяжье,

Черницкое,

Научный Городок.

Что делать, если укусил клещ

Во время отдыха на природе нужно регулярно осматривать себя, использовать репелленты.

Если укусил клещ, нужно обратиться за медицинской помощью в травмпункт по месту жительства. Если снятого клеща нельзя доставить для исследования, то сожгите его. Насекомое нельзя давить руками: через микротравмы инфекция может попасть в организм.