Может ли семья без льгот получить компенсацию на оплату услуг ЖКХ?

— Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется при наличии федерального или краевого льготного основания (участники ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды, члены семей погибших (умерших) военнослужащих, пострадавшие от воздействий радиации, ветераны труда, труженики тыла, жертвы политических репрессий и др.). Семьи с невысокими доходами без льгот могут претендовать на субсидию.

Согласно постановлению Правительства РФ №761 субсидия предоставляется собственнику или нанимателю жилого помещения с учетом зарегистрированных с ним членов его семьи.

Субсидия назначается семьям в случае, если расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из стандартной стоимости, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов на оплату услуг в совокупном доходе семьи.

Для рассмотрения права на получение субсидии граждане могут обратиться с заявлением и полным пакетом документов лично в управление соцзащиты населения, в МФЦ, через портал Госуслуг или напрямую в Минтрудсоцзащиту Алтайского края по почте заказным письмом.

С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте министерства, на портале Госуслуг, в МФЦ или управлении соцзащиты населения по месту жительства.