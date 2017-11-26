Почему компенсацию за услуги ЖКХ начисляют с опозданием?

— Какой бы не была привычной ваша схема платежей, она неправильная. Большинство потребителей ждут получения пенсий, пособий, зарплат и только потом идут в кассу. Но согласно ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги должна вноситься ежемесячно до 10-го числа. Соответственно начисление компенсаций проводится по платежам, поступившим в период с 10 числа предыдущего месяца по 9-е текущего. Все платежи, поступившие 10-го числа и в последующие дни месяца, производятся за следующий период, а значит и компенсация будет начислена только по его истечению.