Можно ли перенести дату выдачи пенсии?

Порядок выплаты и доставки пенсии регулируется ФЗ "О страховых пенсиях" и Правилами выплаты пенсии, утвержденными приказом Минтруда и соцзащиты РФ. В соответствии с пунктом 108 Правил каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии согласно графику. Период доставки пенсии в предприятиях почтовой связи установлен с 3 по 22 число.

График доставки пенсии составляется предприятием почтовой связи с учетом поступающего финансирования и равномерного распределения денежных средств в течение всего выплатного периода. По вопросу доставки компенсации за услуги ЖКХ рекомендуем обратиться в Минтрудсоцзащиту Алтайского края.