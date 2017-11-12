Можно ли перенести дату выдачи пенсии?

"Раньше нам носили пенсию одновременно с компенсацией за услуги ЖКХ. Сейчас сроки выдачи пенсии перенесли на пораньше, и теперь нам приходится самим идти на почту и стоять в очередях, чтобы получить эту компенсацию. Можно ли как-то вернуть все как было - перенести дату выдачи пенсии?" - спрашивает Равиль из Барнаула.
В Отделении ПФР по Алтайскому краю разъяснили:
Порядок выплаты и доставки пенсии регулируется ФЗ "О страховых пенсиях" и Правилами выплаты пенсии, утвержденными приказом Минтруда и соцзащиты РФ. В соответствии с пунктом 108 Правил каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии согласно графику. Период доставки пенсии в предприятиях почтовой связи установлен с 3 по 22 число.
График доставки пенсии составляется предприятием почтовой связи с учетом поступающего финансирования и равномерного распределения денежных средств в течение всего выплатного периода. По вопросу доставки компенсации за услуги ЖКХ рекомендуем обратиться в Минтрудсоцзащиту Алтайского края.
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