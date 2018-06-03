Более 4 тысяч людей пострадали от укусов клещей в Алтайском крае

С 4 апреля, когда начался сезон активности клещей, в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание клещей обратилось более 4,1 тыс. человек, из них около 1,4 тыс. —это дети до 14 лет, сообщает краевой Роспотребнадзор.
В Барнауле в больницы по поводу присасывания клещей обратились более 1,1 тыс. человек, в том числе 220 детей.
По данным краевого Роспотребнадзора, в регионе зарегистрировали 120 случаев подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом, а также 10 случаев с подозрением на заболевание клещевым вирусным энцефалитом и 9 случаев — иксодовым клещевым боррелиозом. Сообщается, что все заболевшие не прививались против клещевого энцефалита.
При исследовании клещей, которых сняли с пострадавших, в 2,8% случаев выявили наличие вируса клещевого энцефалита, в 15,4% клещей — наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.
На 1 июня в Алтайском крае от клещей обработали 1900 га: это территории санаториев, турбаз, парков и медицинских организаций.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
При выезде на природу необходимо соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита: носить защитную одежду, проводить регулярные осмотры, применять репелленты.
Что делать, если укусил клещ?
При присасывании клеща необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью в травмпункты по месту жительства. Иммуноглобулин следует вводить в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражен вирусом клещевого энцефалита.
Для исследования клеща на наличие вируса клещевого энцефалита, его необходимо поместить в ёмкость, закрытую плотной тканью и живым привезти в вирусологическую лабораторию "Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" (Барнаул, ул. М. Горького, 28)
При обнаружении антигена клещевого энцефалита в исследуемом клеще пострадавшему следует обратиться в пункт серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства для введения иммуноглобулина.
При получении положительного результата лабораторного исследования клеща на зараженность боррелиями, необходимо обратиться к врачу.
Снятых клещей, при невозможности доставки на исследование, сожгите. Клещей нельзя давить руками, так как вирус через микротравмы может попасть в организм человека.
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