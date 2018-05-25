Самая известная тропа Белокурихи из-за курортного сбора сменила "хозяина"

В компании "Курорт Белокуриха" подтвердили информацию. Гендиректор Константин Ежов сообщил, что в 2017 году предприятие безвозмездно передало тропу в муниципальную собственность.

Константин Ежов,

генеральный директор АО "Курорт Белокуриха":

— Причиной тому послужило введение курортного сбора, средства которого можно направлять на обслуживание подобных объектов.

По данным компании, содержание терренкура "Старая мельница" обходилось примерно в 0,5 млн рублей в год. В эту сумму входила уборка и вывоз мусора, очистка от снега, обработка от клещей, оформление информационных стендов и указателей, ремонт беседок и др.

Напомним, эксперимент по введению курортного сбора, по федеральному законодательству, проводят в четырех регионах страны: Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Закон вступил в силу 1 мая 2018 года. В Алтайском крае сбор будут платить только гости Белокурихи - 30 рублей со взрослого человека. Средства пойдут на благоустройство территории курорта. По прогнозам властей, в год город сможет получать около 50 млн рублей.

Однако пока, очевидно, поступлений в муниципальный бюджет от курортного сбора еще нет.