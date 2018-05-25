Самая известная тропа Белокурихи из-за курортного сбора сменила "хозяина"

Самый известный терренкур Белокурихи (идет на Старую мельницу) теперь будет обслуживать администрация города, а не компания "Курорт Белокуриха", стало известно altapress.ru. Из-за введения курортного сбора с мая 2018 года такие объекты теперь должны содержаться за счет муниципалитета.
В компании "Курорт Белокуриха" подтвердили информацию. Гендиректор Константин Ежов сообщил, что в 2017 году предприятие безвозмездно передало тропу в муниципальную собственность.
Константин Ежов,
генеральный директор АО "Курорт Белокуриха":
— Причиной тому послужило введение курортного сбора, средства которого можно направлять на обслуживание подобных объектов.
По данным компании, содержание терренкура "Старая мельница" обходилось примерно в 0,5 млн рублей в год. В эту сумму входила уборка и вывоз мусора, очистка от снега, обработка от клещей, оформление информационных стендов и указателей, ремонт беседок и др.
Напомним, эксперимент по введению курортного сбора, по федеральному законодательству, проводят в четырех регионах страны: Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Закон вступил в силу 1 мая 2018 года. В Алтайском крае сбор будут платить только гости Белокурихи - 30 рублей со взрослого человека. Средства пойдут на благоустройство территории курорта. По прогнозам властей, в год город сможет получать около 50 млн рублей.
Однако пока, очевидно, поступлений в муниципальный бюджет от курортного сбора еще нет.
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