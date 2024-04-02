Детей алтайского села Райгород отправили на дистант из-за дороги, которую не чинят власти

Жители алтайского села Райгород сообщили altapress.ru, что их детей отправили учиться на дистант. Все из-за дороги, которую не хотят ремонтировать власти около 15 лет.

Напомним, село Райгород находится в трех километрах от Казахстана. Оно относится к городскому округу Славгород. Живет в селе чуть больше ста человек.

В межсезонье добраться до Райгорода буквально невозможно. Участок дороги в 3,6 км, связывающий село и Яровое, непригоден для езды. Автобусы, легковушки на нем застревают. Ни такси, ни скорая не смогут проехать в Райгород.

Как рассказала нам сельчанка, недавно они шли пешком до Ярового, чтобы похоронить бабушку.

Дети Райгорода выходят с каникул 3 апреля. Все они учатся в Славгороде. Но поедут они туда не скоро, сообщили в комитете по образованию администрации Славгорода:

«На основании распоряжения администрации муниципального округа город Славгород Алтайского края от 29.03.2024 № 167-р в период с 01.04.2024 по 02.04.2024 муниципальной комиссией, в состав которой вошли представители администрации муниципального округа город Славгород Алтайского края, ОГИБДД МО МВД России «Славгородский», Славгородского отдела контроля МАП, АТ и АДН Южно-Сибирского управления МУГАДН по Алтайскому краю и Республике Алтай, филиала «Славгородский» ГУП ДХАК «Северо-Западное ДСУ» было обследовано 6 школьных маршрутов. По результатам обследования отменен подвоз в МБОУ «Знаменская СОШ», МБОУ «Нововознесенская СОШ», МБОУ «Селекционная СОШ», МБОУ «Семеновская СОШ» в связи с дефектами дорожного полотна. Учащиеся переведены на обучение с применением дистанционных технологий».

Связь в селе, кстати, еле ловит.

«Связь просто жуткая здесь. Время от времени бегаем с телефонами чуть ли не на крышу», — рассказали жители Райгорода altapress.ru.

Кроме того, недавно Славгород отправлял сельчанам гуманитарную помощь. Напомним, в Райгороде нет магазинов, школ, больниц, работы. Мужчины уезжают на вахты, месяцами не видят семьи. Женщины вынуждены сидеть дома.

Дорожный пинг-понг

Мэрия Ярового называет дорогу до села технологической. То есть по ней могут ездить только грузовики, тракторы и другая похожая техника. При этом относит ее к Славгороду.

«Райгород относится к Славгородскому городскому округу и вопрос организации школьного маршрута и в целом транспортного сообщения входит в компетенцию администрации округа. Для города Яровое это технологическая дорога, для проезда до котлована», — ответили в мэрии Ярового жителям села.

А вот что говорят в Славгороде:

«Участок межмуниципальной автомобильной дороги Н-4001 Селекционное-Райгород-Екатириновка от ул. Комарова города Яровое до км 13+800 протяженностью 3,6 км находится в границах населенного пункта города Яровое. В адрес минтранса Алтайского края направлено письмо, чтобы оказать содействие о приведении данного участка в нормативное состояние».

О каком «нормативном состоянии» идет речь, если дорогу называют технологической, непонятно. При этом мэрия Ярового сообщала райгородцам о якобы другом пути, ведущем из села. Как рассказали старожилы, этой дороги нет уже 30 лет.

Altapress.ru связался с мэрией Славгорода, с администрацией Ярового, с минтрансом Алтайского края. Ответов на вопросы о дороге пока никто не дал.

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