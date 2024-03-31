Из-за отсутствия дороги в алтайском селе люди сидят практически без еды. Властей обвиняют в бездействии

В селе Райгород Славгородского района Алтайского края нет ни больниц, ни магазинов, ни школ. Единственная дорога, которая связывает Райгород с двумя ближайшими городами (Яровое и Славгород) непригодна для езды. В селе живет чуть больше ста человек, есть даже многодетные семьи.

Ранее altapress.ru уже писал о Райгороде. Протяженность дороги Яровое — Райгород составляет 12 километров. Из них восемь относятся к Славгороду, а четыре — к Яровому. Вот как выглядит эта «четверка»:

Любой транспорт на дороге застревает, люди ходят на работу пешком.

Мэр Ярового Владислав Шилов предлагал проработать вопрос о признании дороги межмуниципальной, чтобы передать ее на краевое обслуживание. Но, как рассказали нам жители, дальше обсуждения дело не пошло.

«Мы останемся без дороги. Нам обещают, обещают, обещают, ничего не происходит. Мужья ушли пешком на работу (в Славгород — Прим. ред). В среду дети выходят в школу, как это будет выглядеть — непонятно. Сидим на месте, без продуктов практически», — сообщила жительница Райгорода Лариса.

Как живут люди в Райгороде

Сама Лариса приехала в Райгород из Норильска. У ее мужа астма, у ребенка тоже есть проблемы со здоровьем. Семье посоветовали соленый воздух. Так они и оказались в «хорошей, тихой деревушечке» в трех километрах от границы с Казахстаном.

«Раньше было все. И ФАП был, и магазинчик был, библиотека, и клуб, и животноводческие фермы. Все закрыли. Сидим, как шведы под Полтавой», — рассказала женщина.

Славгород недавно отправлял сельчанам гуманитарную помощь в виде бутылки подсолнечного масла, булки хлеба и маленькой пачки макарон. Семьям с детьми еще передали литр молока.

По официальным данным, в Райгороде проживает 133 человека. Мужчины работают в основном на вахтах, практически не видя семьи. В селе постоянно проживают в основном женщины, старики и дети.

«Мы долго молчим, долго терпим, долго смотрим на это все. На что-то надеемся. К сожалению, нас власти не слышат», — говорит сельчанка.

К концу нашего разговора Лариса сообщила, что по дороге смогла проехать одна машина. И то, с помощью лопаты.

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