Детсадов на Алтае за 10 лет стало меньше почти в три раза, но зато они «стали шире»

Число детских садов в Алтайском крае с 2009 года уменьшилось, рассказала ГТРК «АЛТАЙ» руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова.

Ситникова в программе «Вести Алтай» отметила, что за прошедшие годы в крае сократилось количество детсадов. Это произошло, к примеру, за счет укрупнения.

«Дошкольное образование. С 2009 года мы видим эти цифры. За десять лет фактически сократилось число организаций дошкольного образования в 2,3 раза. Если в 2009 году было 1502 организации, то в 2018 году — 661 организация», — рассказала глава Крайстата.

Она подчеркнула, что это «очень серьезное» снижение. Но этому есть объяснение.

«Это как раз оптимизационные процессы, укрупнение. При этом количество детей, которые являются воспитанниками этих организаций, увеличилось значительно — почти на 30 процентов», — подчеркнула Ситникова.

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Что касается дополнительного образования, то количество детских секций и кружков, в отличие от детсадов, выросло практически на 80%.

«Востребованность дополнительного образования отражается на количестве организаций, которые предоставляют такого рода услуги <…> Все направления идут в положительной динамике, что развивает наших детей», — пояснила Ситникова.

Напомним, ранее в крае открыли совмещенную с детсадом школу, которую не могли достроить со времен прошлого губернатора.