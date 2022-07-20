20 июля
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Образование

Для оплаты частного образования разрешили использовать маткапитал

В Госдуме приняли закон о праве использования материнского капитала для оплаты частного образования, сообщают «Известия» со ссылкой на комментарии парламентариев.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

Поправку в федеральном законе «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» вскоре примут и в Совфеде. Это позволит родителям использовать средства маткапитала для оплаты частных детских садов, репетиторов и секций.

«Внесенные поправки не только дают родителям возможность более широкого выбора образовательных организаций для своего ребенка, но и избавляют предпринимательскую среду в сфере образования от излишней конкуренции», — объяснила одна из авторов документа депутат Госдумы Татьяна Кусайко.

До этого родители были вынуждены самостоятельно платить за частное образование, однако благодаря поправке в федеральном законе у семей появится возможность получить помощь государства и сократить затраты из семейного бюджета, указывает Газета.Ru.

Ранее тратить маткапитал на покупку автомобиля предложили разрешить в Госдуме.

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