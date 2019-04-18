Для выполнения майских указов Путина в Заринске сократили библиотекарей

В Заринске оптимизировали штат МБУК «Центральной библиотечной сети», сократив 7 сотрудников, чтобы другим повысить зарплату, пишет « Московский комсомолец ». Председатель комитета по культуре администрации Заринска Зоя Ветрова сообщила коллективу, что оптимизация связана с выполнением майских указов президента.

Сотрудники библиотеки уже подписались под уведомлением: «В связи с необходимостью оптимизации расходов бюджета муниципального образования Заринска, принято решение об оптимизации штатных единиц МБУК „Центральной библиотечной сети“. С 28 марта вносится изменение в штатное расписание …».

Зоя Ветрова объяснила коллективу, что сокращения были и в прошлом году. Новое постановление обязывает платить библиотекарям по 25 тысяч рублей и на это необходимо выделять из бюджета дополнительно по 420 тысяч рублей ежемесячно. «Город-то дотационный. Таких денег нет. Вот мы и вынуждены сокращать, чтобы поднимать зарплату», — пояснила представитель мэрии сокращенным.

Библиотекари рассказали, что предыдущие сокращения и увеличение нагрузки на каждого специалиста не повлияли на их доходы. Их зарплата составляет в среднем 12 тысяч рублей. Зоя Михайловна возразила, по ее данным средняя заработная плата в библиотеке 16 000 рублей. Но когда попросили поднять руку тех, кто столько получает, таковых не нашлось.

Напомним, что накануне в ежегодном отчете премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России 19 млн бедных. Также он заявил, что государство должно предпринять меры для сохранения российских деревень, а для этого поддерживать малокомплектные школы и дома культуры.