Медведев пообещал хорошее будущее российским селам

Четверть россиян живут в селах и малых городах, поэтом им не доступно медицинское обслуживание, образование и возможность приобщаться к культуре. Об этом рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе доклада Госдуме об итогах работы правительства в 2018 году, пишут РИА Новости .

О медицине

Дмитрий Медведев отметил, что жителям сел и небольших городов иногда трудно добираться до врачей в города или районный центры, поэтому смертность на селе выше, чем в городе. Чтобы переломить ситуацию, регионы должны организовать систему медпомощи, где врач приходит к пациенту.

О школе и культуре

Для сохранения деревни, следует продолжить работу малокомплектных школ. «Есть в деревне школа — деревня живёт, нет школы — деревня умирает, поэтому нельзя ни в коем случае их бездумно объединять», — говорит Медведев. Также нужно финансировать возрождение системы домов культуры в селах.

Что в Алтайском крае

Для аграрного Алтайского края актуальны все названные Медведевым проблемы. Например, в регионе 63% школ малокомплектные. Там обучаются 16% школьников и работают 36% учителей. Несколько лет назад в связи с оптимизацией их стали сокращать и переводить в статус филиалов более крупных образовательных учреждений. В 2018 году этот вопрос усугубился с повышением МРОТ.

Оптимизация также коснулась медицинских учреждений, что должно было повысить доступность медуслуг. Но население негативно встретило это новшество.