Медведев пообещал хорошее будущее российским селам

О медицине
Дмитрий Медведев отметил, что жителям сел и небольших городов иногда трудно добираться до врачей в города или районный центры, поэтому смертность на селе выше, чем в городе. Чтобы переломить ситуацию, регионы должны организовать систему медпомощи, где врач приходит к пациенту.
О школе и культуре
Для сохранения деревни, следует продолжить работу малокомплектных школ. «Есть в деревне школа — деревня живёт, нет школы — деревня умирает, поэтому нельзя ни в коем случае их бездумно объединять», — говорит Медведев. Также нужно финансировать возрождение системы домов культуры в селах.
Что в Алтайском крае
Для аграрного Алтайского края актуальны все названные Медведевым проблемы. Например, в регионе 63% школ малокомплектные. Там обучаются 16% школьников и работают 36% учителей. Несколько лет назад в связи с оптимизацией их стали сокращать и переводить в статус филиалов более крупных образовательных учреждений. В 2018 году этот вопрос усугубился с повышением МРОТ.
Оптимизация также коснулась медицинских учреждений, что должно было повысить доступность медуслуг. Но население негативно встретило это новшество.