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Образование
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Наоптимизировали. Власти объяснили, как будут решать проблему малокомплектных сельских школ в Алтайском крае

В Министерстве образования Алтайского края готовят меры поддержки малокомплектных школ — таких в регионе 63%, рассказал глава ведомства Максим Костенко.

В сельской школе.
В сельской школе.
altapress.ru

Малокомплектные школы стали сокращать и переводить в статус филиалов более крупных образовательных учреждений несколько лет назад в связи с оптимизацией. В 2018 году этот вопрос усугубился с повышением МРОТ.

Чтобы «довести» зарплату учителя до «минимальной», по данным лидера краевого профсоюза работников образования Юрия Абдуллаева, планировалось сократить 1,5 тыс. сотрудников системы.

Сейчас 16% школьников обучаются в малокомплектных школах. Там работают 36% учителей края.

Максим Костенко,
министр образования Алтайского края:

Сейчас важно разобраться, что мы там уже наоптимизировали до этого момента, что это значит для всей системы. А затем выработать комплекс мер по поддержке малокомплектных школ.

По словам министра, поддержка эта будет не только «инфраструктурной» (ремонт, обеспечение техникой и транспортом), но и «цифровой»: Алтайский край участвует в программе «Российская электронная школа», в которой Максим Костенко видит перспективу решения проблем сельских школ.

РЭШ — это полный школьный курс по всем 13 основным предметам от лучших учителей России, который доступен дистанционно. Предполагается, что «электронный учитель» станет основным источником знаний в малых селах. У «живых» педагогов останется воспитательная функция.

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