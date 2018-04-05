Под шумок и быстро: профсоюз жестко раскритиковал массовые сокращения педагогов в Алтайском крае

Без консультаций, по указке сверху

Юрий Абдуллаев,

председатель краевой организации общероссийского профсоюза образования:

— Возмущает, во-первых, кампанейщина при проведении столь болезненных для людей мероприятий: их делают по указке сверху, во всех районах и учреждениях, без экспертной оценки их последствий для системы образования.

Настораживает, сказал он, и непрозрачный характер кампании: "срочно, бегом, по телефонному звонку и без экспертного обсуждения". Не проводилось ни рабочих групп, ни предварительных консультаций с профсоюзом — "опять в нарушение основополагающих принципов социального партнерства".

"Власть не должна вести себя "аки тать в нощи", любые, а тем более очень непопулярные мероприятия нужно проводить по-человечески, взвешенно, с умом", — подчеркнул глава профсоюза.

Могут начаться массовые возмущения

Абдуллаев предупредил: отсутствие понятных критериев и обоснованных рекомендаций может привести "к неконтролируемым процессам и массовым возмущениям при проведении данной кампании".

Глава профсоюза также спросил: а что власти готовы предложить уволенным сотрудникам?

Юрий Абдуллаев,

председатель краевой организации общероссийского профсоюза образования:

— Где сопровождение данных мероприятий программами по трудоустройству выбрасываемых на улицу работников? Нет оценки перспектив занятости высвобождаемых людей, в особенности на селе. И это в и без того в одном из самых сложных с точки зрения доходов населения и закредитованности регионе страны. Куда пойдут эти массы людей, которым больше будет нечего терять? Кто об этом подумал?

Оптимизация необходима, но аккуратная

Абдуллаев признает: оптимизация, сокращение штатов, пересмотр обязанностей в каких-то случаях действительно необходимы. Но он призывает не забывать о безопасности: в школах и детсадах — наши дети.

Юрий Абдуллаев,

председатель краевой организации общероссийского профсоюза образования:

— У экономистов свои задачи, а у профильных министерств и подведомственных им учреждений — свои. И здесь надо работать взвешенно и аккуратно. Иначе механическое сокращение — просто потому, что мало денег — может привести к непоправимым последствиям и даже беде. Здесь недоглядели, потому что мало штатов, здесь недоубирали, там недокормили или недочистили, тут недоучили. А отвечать за все — директору и заврайоно, которым приказали: сокращай!

Юрий Абдуллаев предложил краевым и муниципальным властям создать комиссии по "соблюдению законодательства и социальной стабильности в коллективах" при проведении очередной волны оптимизации.

Тяжкий груз МРОТа

Выступление главы профсоюза прокомментировала вице-премьер краевого правительства Надежда Капура. Она признала, что "вопросы есть". Но они вызваны двумя федеральными решениями: повышением с 1 мая МРОТ и необходимостью платить районный коэффициент не в рамках МРОТ, а сверх него. Это легло тяжелым грузом на "фонды оплаты труда бюджетных организаций".

Надежда Капура,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

— Это и повлекло за собой необходимость оптимизации штатов, при проведении которой, соглашусь, очень важна глубокая проработка всех вопросов с учётом как достижения показателей по снижению неэффективных расходов, сбалансированности бюджетов, так и социальных моментов, и обеспечения нормального функционирования наших учреждений. Мы обязательно будем работать над этим, и призываем профсоюзную сторону к совместной работе по разрешению данной ситуации и снижению её социальной остроты.

Ранее altapress.ru уже писал: в Усть-Калманском районе в этом году проведут реорганизацию школ. Там увеличат число школ-девятилеток, которые станут филиалами других учреждений. В них сократят 11 человек персонала. Педагоги района уже тогда предположили, что таким образом им "аукается МРОТ".

Однако министерство образования края в ответе на запрос altapress.ru сообщило, что реорганизация в этом районе идет в связи с совершенствованием образовательной сети. А сокращения если и произойдут, то исключительно в рамках закона.