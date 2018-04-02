Жители одного из районов Алтайского края бьют тревогу из-за оптимизации школ

Сейчас в Усть-Калманском районе 8 средних школ и 7 основных, где учат детей до 9 класса. Власти решили увеличить число основных школ: превратить учебные заведения в Новокалманке и Приозерном в 9-летки. Со следующего года они автоматически станут филиалами. Такая же судьба ждет один детский сад.

При укрупнении школ в филиалах сокращают администрацию обычно оставляют одного управляющего: директора (который автоматически становится замом руководителя более крупной школы) или завуча.

Из сообщения сотрудника сферы образования Усть-Калманского района:

— Эти школы не такие уж и маленькие. В Новокалманке учатся 42 человека, в Приозерном — 56 учеников. Грозились еще Огневскую и Михайловскую школы в основные превратить, но их пока отстояли. Вряд ли это надолго. Сказали, что денег в бюджете на прежнее количество школ уже нет. Плюс ко всему приказали сократить 11 штатных единиц техперсонала — неважно, где. В общем, аукнулся нам МРОТ.

В Министерстве образования и науки Алтайского края утверждают, что с МРОТ оптимизация никак не связана. Увеличение числа филиалов власти объясняют "совершенствованием образовательной сети".

По сведениям властей, в Усть-Калманском районе сокращается число учащихся, а удельный вес работников администрации и обслуживающего персонала составляет 51%. В этой ситуации, говорят чиновники, администрации школ должны пересматривать штатные расписания в пределах выделенного бюджета.

Власти заверили, что муниципальные комиссии индивидуально рассматривают каждую школу, оценивают последствия преобразований и учитывают мнения педагогов и родителей школьников. Если все будут против, оптимизации не произойдет.

В учреждениях, попавших под преобразование, учителей сокращать не будут, заявили в краевом минобрнауки. Дети продолжат учиться по месту жительства у тех же педагогов.

Ранее Александр Карлин заявлял, что цель оптимизации — "адаптировать число и структуру соцучреждений под потребности граждан, а также избавиться от лишних начальников".