"Недоучены и недоразвиты": лидер профсоюза рассказал, к чему приведут сокращения в алтайских школах

Благое дело вышло боком

Ранее Юрий Абдуллаев сообщал, что в крае планируется сократить около 1,5 тыс. работников образования. Теперь он привел примеры: в Тальменском районе предлагают сократить около 140 человек, в Заринском — более 100, в Кулундинском, Смоленском — порядка 70 и т.д. В тех территориях, где еще раньше сократили всех кого могли, цифры поскромнее. Например, в Петропавловском районе оптимизируют 16 человек, привел пример Абдуллаев.

Причиной очередной волны увольнений стало повышение МРОТ с 1 мая с 9,5 тыс. до 11,1 тыс. рублей: "минималка" сравняется с прожиточным минимумом.

Юрий Абдуллаев,

руководитель профсоюза работников образования края:

— Таким образом, благое дело, провозглашенное президентом, что в нашей стране не должно быть людей, получающих зарплату ниже прожиточного минимума, оборачивается такими перекосами.

Он, впрочем, подчеркнул, что власть вынуждена принимать такие непопулярные меры. По его приблизительным данным, краю с учетом выплат во все внебюджетные фонды потребовалось бы около 4 млрд рублей, чтобы обеспечить уже второе за год повышение МРОТ. "Точные цифры скажет минфин", —подчеркнул Абдуллаев.

Минфин, в свою очередь, сообщил altapress.ru, что в крае на повышение МРОТ пойдет 2 млрд рублей бюджетных средств, из них 907 млн — транш из федерального бюджета.

Кого увольняют

Решение о том, кого нужно уволить, принимает руководство школы или детского сада. Как правило, это две категории работников. Первая — это технический персонал.

Юрий Абдуллаев,

руководитель профсоюза работников образования края:

— Но они и так работают с большой перегрузкой. Мы знаем случаи, когда на весь детский сад одна уборщица, на школу в три этажа — две-три технички. Вопрос в том, как оставшиеся уборщики, рабочие, повара, кочегары будут справляться с возросшей нагрузкой.

Вторая категория — это завучи по учебно-методической работе.

Юрий Абдуллаев,

руководитель профсоюза работников образования края:

— Их и сегодня уже значительно меньше, чем было. Сейчас завучей массово переводят в учителя, а педагогов загружают методической работой. Мы должны понимать, что под угрозу ставится нормальное выполнение федерального государственного образовательного стандарта.

Перегрузка учителей отразится на детях

По словам Абдуллаева, год назад министр образования края прогнозировал нехватку от 600 до 800 педагогов. Сегодня уже средняя нагрузка на учителя — около полутора ставок, говорит председатель профсоюза. "Перегрузка колоссальная!" — говорит он.

Такая же ситуация в детских садах, особенно в городах, где вместо положенных по нормативу двух воспитателей на группу при сменности часто работает один.

Абдуллаев считает, что такие нагрузки педагогов рано или поздно "отольются" на уровне подготовки детей.

Юрий Абдуллаев,

руководитель профсоюза работников образования края:

— Через некоторое время мы увидим плоды перегруженности учителей в уровне подготовки тех детей, которые будут недоучены, недовоспитаны и недоразвиты.

Средняя начисленная зарплата педагогов, говорит он, — около 21 тыс. рублей. Это на 1,5-2 ставках. Те, кто работают на одной ставке, получают чуть выше МРОТа. "Поэтому люди и вынуждены работать с такой перегрузкой", — резюмирует Абдуллаев.

Он сообщил, что профсоюз вместе с минобразования края подготовили совместное письмо главам городов и районов, в котором обращают внимание, что процесс сокращений должен проводиться обязательно с учетом мнения комиссий, в состав которых войдут депутаты, профсоюзные лидеры, представители комитетов по труду, служб занятости.