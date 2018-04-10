Работа

Власти Алтайского края рассказали, сколько выделят на повышение МРОТ с 1 мая

Сегодня, 16:07.
Работа и обучение

Из бюджета выделят 2 млрд рублей, чтобы повысить зарплаты бюджетникам Алтайского края в связи с майским увеличением МРОТ, сообщили altapress.ru в региональном минфине.

Кошелек, зарплата.
Кошелек, зарплата. Фото : СС0.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) по решению президента вырастет 1 мая — второй раз за год. "Минималка" увеличится с 9,5 тыс. до 11,1 тыс. рублей.

Власти края не скрывали, что это решение создаст огромную нагрузку на бюджет и надеялись на помощь правительства России. В конце марта стало известно, что из федерального бюджета в помощь регионам выделят около 20 млрд рублей, из них почти 907 млн — Алтайскому краю. 

В Сибири больше нас получит только Красноярский край — около 1 млрд рублей.

Ранее в правительстве России говорили, что выделенные средства должны покрыть до двух третей необходимой суммы. Однако итоговые цифры показывают, что более половины суммы краевым властям пришлось искать самостоятельно.

В Минфине сообщили, что:

  • 800 млн рублей направят в муниципалитеты на выплату зарплат "работникам муниципальных организаций и учреждений", 
  • 600 млн пойдут на оплату труда в муниципальные школы и детсады,
  • 600 млн направят на повышение зарплат работников краевых учреждений здравоохранения, культуры, социальной защиты и других.

Повышение МРОТ с 1 мая стало одной из причин, по которой сейчас в крае идет волна сокращений в школах и детсадах в городах и районах края. Об этом сказала вице-премьер алтайского правительства Надежда Капура, отвечая на горячий монолог Юрия Абдуллаева, лидера краевого профсоюза работников образования. Он возмутился тем, как именно идет очередная волна оптимизации.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus