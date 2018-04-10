Власти Алтайского края рассказали, сколько выделят на повышение МРОТ с 1 мая

Из бюджета выделят 2 млрд рублей, чтобы повысить зарплаты бюджетникам Алтайского края в связи с майским увеличением МРОТ, сообщили altapress.ru в региональном минфине.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) по решению президента вырастет 1 мая — второй раз за год. "Минималка" увеличится с 9,5 тыс. до 11,1 тыс. рублей.
Власти края не скрывали, что это решение создаст огромную нагрузку на бюджет и надеялись на помощь правительства России. В конце марта стало известно, что из федерального бюджета в помощь регионам выделят около 20 млрд рублей, из них почти 907 млн — Алтайскому краю.
В Сибири больше нас получит только Красноярский край — около 1 млрд рублей.
Ранее в правительстве России говорили, что выделенные средства должны покрыть до двух третей необходимой суммы. Однако итоговые цифры показывают, что более половины суммы краевым властям пришлось искать самостоятельно.
В Минфине сообщили, что:
- 800 млн рублей направят в муниципалитеты на выплату зарплат "работникам муниципальных организаций и учреждений",
- 600 млн пойдут на оплату труда в муниципальные школы и детсады,
- 600 млн направят на повышение зарплат работников краевых учреждений здравоохранения, культуры, социальной защиты и других.
Повышение МРОТ с 1 мая стало одной из причин, по которой сейчас в крае идет волна сокращений в школах и детсадах в городах и районах края. Об этом сказала вице-премьер алтайского правительства Надежда Капура, отвечая на горячий монолог Юрия Абдуллаева, лидера краевого профсоюза работников образования. Он возмутился тем, как именно идет очередная волна оптимизации.
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