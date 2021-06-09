Дмитрий Медведев ополчился на искусственный интеллект

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев считает, что российским властям необходимо определить позицию по этическим вопросам в области применения искусственного интеллекта: в том числе рассмотреть вопрос о запрете некоторых его форм.

На совещании по вопросам защиты национальных интересов РФ в сфере разработки искусственного интеллекта он отметил, что «этические вопросы пока нигде не решены, они только начинают обсуждаться, а там критических проблем предостаточно», пишет ТАСС.

«Надо сформировать позицию по чувствительным вопросам, имея в виду возможный запрет применения некоторых форм искусственного интеллекта, если это потребуется, ограничение его использования в отдельных сферах и введение внешнего контроля за разработкой в этой области», — сказал замглавы Совбеза.

При этом Медведев призвал «не перегнуть палку», поскольку необдуманные запреты могут негативно сказаться на развитии технологий в стране, пишет bfm.ru.

Ранее Медведев оценил вероятность отключения России от глобальной сети.

Отключение от глобальной сети потенциально возможно, поскольку «ключи от этого ларчика» находятся в США, считает Медведев.

«Потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти», — сказал зампредседателя Совбеза РФ.

У России на этот случай есть план действий, заверил Медведев.