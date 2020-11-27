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Образование

До 2022 года продлят ограничения в школах, введенные из-за COVID-19

Роспотребнадзор планирует до 2022 года продлить санитарные правила по работе школ и детсадов, сообщает РИА «Новости».

Школа, класс.
Школа, класс.
unsplash.com

Такая норма следует из проекта постановления главного государственного санитарного врача, главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Напомним, в действующей редакции правила актуальны до 1 января 2021 года. Эти правила Роспотребнадзор подготовил в июле.

«Постановление регулирует работу образовательных организаций и объектов социнфраструктуры для детей в условиях распространения коронавируса», — отмечает агентство.

К примеру, в школах запрещено проводить массовые мероприятия, даже групповые для отдельного класса.

Кроме того, расписание занятий необходимо составлять так, чтобы минимизировать контакты детей — за каждым классом закрепляют отдельный кабинет.

Ранее на видео сняли, как дети мерзнут возле костра, чтобы поймать сеть и дистанционно обучаться.

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