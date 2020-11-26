Дети мерзнут возле костра, чтобы поймать сеть и дистанционно обучаться

Дети живут в селе Николаевское. Отец одного из учеников опубликовал кадры, на которых его сын мерзнет на улице — ловит сеть, чтобы выполнить уроки.

«Наши дети ходят на дистанционное обучение — вот так занимаются. Приходится уходить за саму деревню на мороз. Нет интернета в деревне, сигнал не проходит. Вышка далеко — вон в тех сопках», — говорит мужчина и снимает на видео горы.

В пресс-службе регионального минобразования по поводу видео заявили, что в школе «действует смешанная форма обучения». Так что интернет вообще не нужен.

«Учитывая некачественную интернет связь в селе, учащимся задают домашнее задание, выполнение которого не требует интернета. Основные дисциплины проводят в школе, а в остальные дни — неосновные предметы, то есть технология, физкультура, музыка, ИЗО и забайкаловедение. Видео было записано в субботу, в тот день, когда были неосновные предметы. Нужно было выполнить домашнее задание по забайкаловедению, а именно: какие животные обитают в лесах Забайкалья. В это время детям на дом задают задания, выполнение которых не требует интернета, дополнительно к этому в селе Николаевское есть библиотека», — пояснили в ведомстве.