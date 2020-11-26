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Образование

Дети мерзнут возле костра, чтобы поймать сеть и дистанционно обучаться

В Забайкалье ученики сельской школы уходят на окраину, чтобы поймать интернет и сделать домашнее задание на дистанционном обучении, сообщает «Сибирь.Реалии».

Ребенок возле костра обучается дистанционно.
Ребенок возле костра обучается дистанционно.
кадр из видео.

Дети живут в селе Николаевское. Отец одного из учеников опубликовал кадры, на которых его сын мерзнет на улице — ловит сеть, чтобы выполнить уроки.

«Наши дети ходят на дистанционное обучение — вот так занимаются. Приходится уходить за саму деревню на мороз. Нет интернета в деревне, сигнал не проходит. Вышка далеко — вон в тех сопках», — говорит мужчина и снимает на видео горы.

В пресс-службе регионального минобразования по поводу видео заявили, что в школе «действует смешанная форма обучения». Так что интернет вообще не нужен.

«Учитывая некачественную интернет связь в селе, учащимся задают домашнее задание, выполнение которого не требует интернета. Основные дисциплины проводят в школе, а в остальные дни — неосновные предметы, то есть технология, физкультура, музыка, ИЗО и забайкаловедение. Видео было записано в субботу, в тот день, когда были неосновные предметы. Нужно было выполнить домашнее задание по забайкаловедению, а именно: какие животные обитают в лесах Забайкалья. В это время детям на дом задают задания, выполнение которых не требует интернета, дополнительно к этому в селе Николаевское есть библиотека», — пояснили в ведомстве.

Примечательно, что в районном комитете образования поддержали родителей ученика. Местные чиновники заявили, что при помощи видео житель села поднял на самом деле актуальную проблему.

Ранее омский студент рассказал, что ему приходится залезать на березу, чтобы ловить сеть для дистанционного обучения. В ответ на это власти предложили ему ходить на трассу, потому что там интернет получше.

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