Учащемуся на березе студенту предложили на трассе ловить сеть для входа в образовательную среду

Студент из омской глубинки Алексей Дудоладов рассказал в своем Instagram , как изменилась его жизнь после видеообращения к губернатору Александру Буркову по поводу дистанционного обучения.

Напомним, ранее Алексей рассказал, что ему приходится залезать на березу, чтобы поймать сеть — в деревне плохой интернет, однако в лесу неподалеку на высоте примерно 8 метров можно войти в приложение Zoom для дистанционного обучения.

Накануне студенту пришел ответ из министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области.

«Мне ответили, что связь можно ловить и без березы! Предложили ходить ловить интернет на трассу!!! Вы в своем уме? В деревнях не люди что-ли живут?!» — написал парень.

В Омском институте водного транспорта, где обучается Алексей, пообещали разработать для него индивидуальный план обучения.

«Меня перевели на индивидуальный план, а на других студентов из других вузов наплевать? Почему люди в городе могут в квартирах пользоваться интернетом, а деревня — только на трассах, крышах, деревьях?! Ведь 2020 год на дворе. В двух соседних деревнях, в которых в сумме проживает около трехсот человек, нельзя поставить вышку, чтобы закрыть эту проблему?» — недоумевает Алексей.

Алексей также отметил, что его «терпение на пределе» и он надеется, что «не придется идти на крайние меры». В конце этих слов он разместил несколько изображений в виде «гробиков».

Как отмечает «Новый Омск», в региональном минпроме заявили, что ставить вышку 4G в деревне Станкевичи экономически не выгодно.

«Как выяснилось после замеров, дом молодого человека стоит в низине и поэтому „затемнен“. Связь в деревне обеспечивает вышка Теле2, которая расположена в другом населенном пункте на расстоянии 12 км. Чтобы обеспечить в Станкевичах 4G, нужна отдельная базовая станция», — пояснили в министерстве.

Также подчеркнули, что неподалеку от «центральной дороги» скорость интернета достаточная для того, чтобы и в сеть выходить, и обучаться дистанционно.

Ранее Минобрнауки решило, что до 6 февраля студенты российских вузов переходят на дистанционное обучение.