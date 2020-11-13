Студенту приходится залезать на березу, чтобы поймать сеть для удаленной учебы в Сибири

Студент из омской глубинки Алексей Дудоладов опубликовал в своем Instagram видеообращение к губернатору Александру Буркову по поводу дистанционного обучения.

Алексей рассказал, что в деревне плохой интернет и ему приходится залазить на березу на высоту примерно 8 метров, чтобы поймать сеть и зайти в приложение Zoom, в котором ведут дистанционное обучение.

На учебу в этом приложении студентов Омского института водного транспорта перевели 9 ноября по указу губернатора Буркова.

«Появилась проблема — выход в интернет в деревне. Дома у меня есть интернет, но только 2G и я не могу зайти в образовательную среду, потому что просто не загружается. Мне приходится ходить в лес, 300 метров от деревни, и забираться на березу», — пожаловался парень.

«Вот тут высота восемь метров… вот сейчас я примерно на такой высоте. И выхожу в Zoom, чтобы пообщаться с преподавателями и доказать, что я не пропускаю просто так», — добавил Алексей.

Он также отметил, что летом с березы проводил прямые эфиры в соцсети — но это было необязательное развлечение, да и при другой погоде.

«Сейчас не май месяц на дворе и мне приходится жертвовать своим здоровьем. Я уже болел двухсторонней пневмонией. Уважаемый Александр Леонидович, я бы хотел уточнить от лица всех студентов, у которых плохой интернет, как решить данный вопрос?» — обратился Алексей к губернатору Омской области.

Накануне Минобрнауки решило, что до 6 февраля студенты российских вузов переходят на дистанционное обучение.