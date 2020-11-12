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Образование

Минобрнауки: до 6 февраля студенты российских вузов переходят на дистанционное обучение

Министерство образования рекомендовало подведомственным высшим учебным заведениям перейти на дистанционное обучение до 6 февраля 2021 года — чтобы минимизировать риски заражения ковидом.

Корпус АлтГУ.
Корпус АлтГУ.
altapress.ru

Вузам рекомендовано организовать удаленное обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором.

Минобрнауки также рекомендовало вузам помочь студентам материально — например, компенсировать им затраты на поездку домой на этот срок.

Приказ не распространяется на медицинские вузы, пишет polit.ru.

Отдельной строкой в приказе о вузах Москвы и Санкт-Петербурга, которые переходят исключительно на удаленное обучение.

Приказ опубликован в телеграм-канале ведомства.

Ранее ректор опорного Алтайского государственного университета Сергей Бочаров подписал приказ о дистанционном формате обучения, который с октября этого года будет введен в вузе.

В октябре глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил в интервью Наиле Аскер-заде (в программе «Вести» на канале «Россия 1») о том, что российские вузы в регионах будут сами принимать решения о возврате дистанционного обучения. И добавил, что необходимо проработать различные сценарии развития ситуации. При этом, очень важно не допустить появления очагов распространения коронавируса как в университетах, так и в общежитиях.

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