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Образование

Опора дрогнула перед COVID-19. Алтайский госуниверситет вновь уходит на дистант

28 сентября ректор опорного Алтайского государственного университета Сергей Бочаров подписал приказ о дистанционном формате обучения, который с октября этого года будет введен в вузе.

Алтайский государственный университет
Алтайский государственный университет
Фото предоставлены пресс-службой АлтГУ

Согласно приказу, с 1 октября в целях профилактики распространения сезонных заболеваний и COVID-19 лекционные занятия в потоках более 40 человек по всем формам обучения будет проходить исключительно в дистанционном формате.

Алтайский государственный университет.
Алтайский государственный университет.
Пресс-служба АлтГУ.

Отметим, что глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил в интервью Наиле Аскер-заде (в программе «Вести» на канале «Россия 1») о том, что российские вузы в регионах будут сами принимать решения о возврате дистанционного обучения. Об этом сообщили на портале ТАСС.

Глава Минобрнауки отметил, что министерство не намерено вводить ограничения из-за коронавируса по количеству студентов.

Он добавил, что необходимо проработать различные сценарии развития ситуации. При этом, очень важно не допустить появления очагов распространения коронавируса как в университетах, так и в общежитиях.

Корпус АлтГУ.
Корпус АлтГУ.
altapress.ru

Напомним, что алтайский вуз, как и его филиалы, впервые перевел своих студентов, преподавателей и большую часть сотрудников на дистант с 23 марта этого года. Предполагалось, что уже 12 апреля вуз выйдет из режима дистанционной работы, но сроки постоянно продлевались. В итоге, даже выпускные квалификационные работы студенты защищали удаленно.

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