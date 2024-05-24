Сегодня, 24 мая, для барнаульских школьников прозвучал последний звонок. Фотокорреспондент altapress.ru побывал на празднике выпускников в Гимназии №40 и запечатлел прощальные моменты.

В 83 школах Барнаула прошли торжественные линейки для выпускников 11-х классов, посвященные последнему звонку. В этом году последний звонок прозвучал для 3422 выпускников.

Сегодня юноши и девушки с радостными улыбками на лицах, с красными лентами через плечо, вспоминали свои первые уроки, ответы у доски, контрольные работы и первую «пятерку».

В этот важный день выпускников пришли поддержать их родители. В Гимназии №40 выпускники, одетые в праздничные наряды, смеялись и плакали, получая напутствия от своих учителей.

Ранее стало известно, как пройдут последние звонки для выпускников барнаульских школ.

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