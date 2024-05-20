В пятницу, 24 мая, в Барнауле пройдут последние звонки для выпускников школ. Об этом сообщает администрация города.

"Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года.

24 мая в 83 барнаульских школах пройдут торжественные линейки для выпускников 11-х классов, посвященные последнему звонку. В этом году последний звонок прозвучит для 3422 выпускников.

В этот день для них будут организованы классные часы и праздничные концертные программы с участием творческих коллективов общеобразовательных организаций.

На торжественных линейках традиционно будут присутствовать педагогические работники, родители, представители органов власти и депутатского корпуса.

Кроме того, 24 мая состоится развлекательная программа «Последний звонок» в парке культуры и отдыха «Центральный». В 19:00 на главной сцене парка начнется двухчасовое выступление барнаульской кавер-группы «G.A.G.A.R.I.N.».

Безопасность участников торжественных мероприятий обеспечат представители УМВД и МЧС России.

Как прошел последний звонок в Барнауле в прошлом году смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

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