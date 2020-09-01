Дочку и сына замгубернатора отправили учиться в МГИМО и Финуниверситет при правительстве РФ

В Забайкальском крае власти решили оплатить учебу в МГИМО дочери замгубернатора по социальным вопросам Аягмы Ванчиковой, пишет « Чита.Ру ».

Целевой договор на обучение в МГИМО заключила администрация Агинского Бурятского округа. Для платников стоимость обучения в престижном вузе составляет около 2,5 млн рублей.

Как пояснили местные власти, такая необходимость возникла из-за связей с Китаем и Монголией — нужен специалист в области международного сотрудничества.

«Забайкальский край, в том числе Агинский Бурятский округ, граничащий с Китайской Народной Республикой и Монголией, на протяжении многих лет тесно сотрудничает с этими странами по торгово-экономическим, научно-техническим и культурным направлениям. В полномочиях администрации округа есть пункт об участии в реализации региональной политики в области международного сотрудничества, внешнеэкономических связей и туризма», — пояснили изданию.

Девушка будет учиться на факультете «Международных отношений и энергетической дипломатии».

Деньги. CCO.

После вуза Ванчикова должна отработать 3 года в организации, находящейся на территории округа.

Власти отметили, что на обучение не будут затрачены деньги округа или края. При этом на месте дочери замгубернатора якобы могла оказаться и дочка воспитательницы детсада — все прозрачно.

«Всего в округе заключено шесть договоров со студентами на основании обращений абитуриентов. В администрации не ответили, по каким критериям отбирали студентов и почему выбрали именно Ванчикову», — добавляет издание.

Примечательно, что старший сын замгубернатора Алдар Ванчиков в 2018 году поступил по целевому направлению в Финансовый университет при Правительстве России.

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