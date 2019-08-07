Должны ли родители покупать школьникам рабочие тетради за свой счет

В министерстве образования и науки Алтайского края объяснили, должны ли родители сами покупать учебные пособия для школьников, если бесплатно их не выдают. Такой вопрос главе ведомства Максиму Костенко задал житель Барнаула на онлайн-форуме .

По закону, все учебники и учебные пособия (к которым относятся и рабочие тетради) в школе выдают на время учебы. Обязывать родителей приобретать их — незаконно.

Покупать или нет рабочие тетради школа должна решить, исходя из наличия средств, которые выделяются из бюджета. Если организация может себе это позволить, то пособие вносят в образовательную программу. Все учебники, рабочие тетради и прочее, которые есть в программе, должны дать бесплатно.

Если рабочие тетради не включены в программу, то и их использование (соответственно, и приобретение) не обязательно.

Школа не вправе требовать от родителей покупать рабочие тетради за свой счет.

Ранее altapress.ru выяснил, где и за сколько можно одеть, обуть и «оснастить» школьника. Выяснилось, что даже по минимальным расценкам родителям нужно найти не менее 6 тысяч рублей.