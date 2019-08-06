Сколько стоит собрать в школу первоклассника в Барнауле

За месяц до начала учебного года altapress.ru выяснил, где и за сколько можно одеть, обуть и «оснастить» школьника. Выяснилось, что даже по минимальным расценкам родителям нужно найти не менее 6 тысяч рублей.

Согласно сервису 2gis.ru, в Барнауле более 100 отделов и магазинов предлагают школьную форму и детскую обувь. Altapress.ru побывал в «Лимпопо», «Ribbi Tos», «Kids», «Твист», «Совенок», «Зебра», а также в отделах от швейных фабрик «Белошвейка», «Авангард», «Алтайский трикотаж», «Интерлок», в канцелярских отделах «Читай Город», «Канцмаркет» и «Книжный мир».

Школьная форма

Основные траты при подготовке к школе — покупка одежды и обуви для ребенка. Родители могут сэкономить, приобретая одежду на специализированных ярмарках и распродажах, либо централизованно всем классом. Некоторые магазины, по их заявлению, уже сейчас снизили цены на школьную форму.

Altapress.ru выяснил минимальную стоимость комплекта школьной формы, сравнив цены в разных торговых точках.

Комплект для девочек

сарафан/платье — от 350−500 рублей,

блузка — от 350 рублей,

джемпер/кардиган ( кофта с длинным рукавом с пуговицами или без) — от 1000 рублей,

кофта с длинным рукавом с пуговицами или без) — от 1000 рублей, жакет — от 600 рублей,

жилет — от 120 рублей,

брюки — от 650 рублей,

юбка — от 240 рублей,

колготки — от 80 рублей,

туфли — от 650 рублей,

бант — от 180 рублей.

Итого: от 4220 рублей.

Напомним, что при выборе школьной формы следует обратить внимание на состав. Идеальный для детской одежды — хлопок и шерсть. Максимально допустимый процент содержания в школьной форме синтетических волокон — 55%.

День знаний в 123-й гимназии. Барнаул , 1 сентября 2015 года. Анна Зайкова

Комплект для мальчика

рубашка — от 350 рублей,

джемпер/кардиган — от 800−1000 рублей,

водолазка — от 240 рублей,

жилет — от 300 рублей,

пиджак — от 800 рублей,

брюки — от 250 рублей,

туфли — от 1000 рублей,

ремень — от 180 рублей,

галстук — от 170 рублей.

Итого: от 4090 рублей.

Спортивная форма

Самая комфортная одежда для занятий физкультурой — также из натуральных тканей, преимущественно хлопка. Можно купить спортивный костюм, либо отдельно шорты/трико и футболку.

спортивная обувь — от 550 рублей,

спортивный костюм — от 800 рублей,

шорты , велосипедки — от 80 рублей,

велосипедки — от 80 рублей, олимпийка — от 400 рублей,

футболка — от 110 рублей,

носки — от 70 рублей.

Гимназия № 42. Школа. Анна Зайкова

Школьный рюкзак

Врачи категорически не рекомендуют экономить на школьном ранце — от него зависит осанка ребенка. Хороший вариант — ортопедический рюкзак, стоимость которого в барнаульских магазинах начинается от 2 тыс. рублей.

Обычные школьные портфели-рюкзаки стоят от 250 рублей.

Канцелярия

Набор канцелярских принадлежностей, как правило, во всех школах стандартный.

ручка — от 14 рублей,

карандаш — от 7 рублей,

ластик — от 11 рублей,

линейка — от 16 рублей,

пенал — от 50 рублей,

дневник — от 30 рублей,

набор цветных карандашей — от 35 рублей,

точилка для карандашей — от 5 рублей,

набор акварельных красок — от 39 рублей,

непроливайка — от 13 рублей,

кисть для рисования — от 33 рублей,

альбом для рисования — от 28 рублей,

клей-карандаш — от 13 рублей,

клей ПВА — от 22 рублей,

ножницы с закругленными краями — от 45 рублей,

пластилин — от 41 рублей,

цветной и белый картон — от 46 рублей,

цветная бумага — от 24 рублей,

набор обложек для учебников и тетрадей — от 50−143 рублей,

набор тетрадок 10 шт. — от 50 рублей.

прописи — от 60 рублей.

Итого: от 700 рублей.

Ребенок рисует. СС0

Сколько «стоит» первоклассник?

Таким образом, минимальная стоимость школьного набора для девочки составит 6,3 тысяч, для мальчика — 6 тысяч рублей.

Впрочем, представленные ценнники — минимальные. В большинстве магазинов средняя стоимость нужных школьнику товаров заметно выше. Помимо бюджетных вариантов, можно увидеть и дневники за 800 рублей, и рюкзаки за 7 тысяч, и школьные платья дороже 15 тысяч.

Юлия Панова,

мама первоклассницы:

Мы уже потратили на канцелярию, обувь и рюкзак около 15 тысяч рублей. Это при том, что костюм еще не сшили. Одежду для «нестандартных» детей — очень худых или, наоборот, полненьких — подобрать очень трудно, поэтому приходится шить на заказ.

Софья Житина