Сколько стоит собрать в школу первоклассника в Барнауле

Согласно сервису 2gis.ru, в Барнауле более 100 отделов и магазинов предлагают школьную форму и детскую обувь. Altapress.ru побывал в «Лимпопо», «Ribbi Tos», «Kids», «Твист», «Совенок», «Зебра», а также в отделах от швейных фабрик «Белошвейка», «Авангард», «Алтайский трикотаж», «Интерлок», в канцелярских отделах «Читай Город», «Канцмаркет» и «Книжный мир».
Школьная форма
Основные траты при подготовке к школе — покупка одежды и обуви для ребенка. Родители могут сэкономить, приобретая одежду на специализированных ярмарках и распродажах, либо централизованно всем классом. Некоторые магазины, по их заявлению, уже сейчас снизили цены на школьную форму.
Altapress.ru выяснил минимальную стоимость комплекта школьной формы, сравнив цены в разных торговых точках.
Комплект для девочек
- сарафан/платье — от 350−500 рублей,
- блузка — от 350 рублей,
- джемпер/кардиган (кофта с длинным рукавом с пуговицами или без) — от 1000 рублей,
- жакет — от 600 рублей,
- жилет — от 120 рублей,
- брюки — от 650 рублей,
- юбка — от 240 рублей,
- колготки — от 80 рублей,
- туфли — от 650 рублей,
- бант — от 180 рублей.
Итого: от 4220 рублей.
Напомним, что при выборе школьной формы следует обратить внимание на состав. Идеальный для детской одежды — хлопок и шерсть. Максимально допустимый процент содержания в школьной форме синтетических волокон — 55%.
Комплект для мальчика
- рубашка — от 350 рублей,
- джемпер/кардиган — от 800−1000 рублей,
- водолазка — от 240 рублей,
- жилет — от 300 рублей,
- пиджак — от 800 рублей,
- брюки — от 250 рублей,
- туфли — от 1000 рублей,
- ремень — от 180 рублей,
- галстук — от 170 рублей.
Итого: от 4090 рублей.
Спортивная форма
Самая комфортная одежда для занятий физкультурой — также из натуральных тканей, преимущественно хлопка. Можно купить спортивный костюм, либо отдельно шорты/трико и футболку.
- спортивная обувь — от 550 рублей,
- спортивный костюм — от 800 рублей,
- шорты, велосипедки — от 80 рублей,
- олимпийка — от 400 рублей,
- футболка — от 110 рублей,
- носки — от 70 рублей.
Школьный рюкзак
Врачи категорически не рекомендуют экономить на школьном ранце — от него зависит осанка ребенка. Хороший вариант — ортопедический рюкзак, стоимость которого в барнаульских магазинах начинается от 2 тыс. рублей.
Обычные школьные портфели-рюкзаки стоят от 250 рублей.
Канцелярия
Набор канцелярских принадлежностей, как правило, во всех школах стандартный.
- ручка — от 14 рублей,
- карандаш — от 7 рублей,
- ластик — от 11 рублей,
- линейка — от 16 рублей,
- пенал — от 50 рублей,
- дневник — от 30 рублей,
- набор цветных карандашей — от 35 рублей,
- точилка для карандашей — от 5 рублей,
- набор акварельных красок — от 39 рублей,
- непроливайка — от 13 рублей,
- кисть для рисования — от 33 рублей,
- альбом для рисования — от 28 рублей,
- клей-карандаш — от 13 рублей,
- клей ПВА — от 22 рублей,
- ножницы с закругленными краями — от 45 рублей,
- пластилин — от 41 рублей,
- цветной и белый картон — от 46 рублей,
- цветная бумага — от 24 рублей,
- набор обложек для учебников и тетрадей — от 50−143 рублей,
- набор тетрадок 10 шт. — от 50 рублей.
- прописи — от 60 рублей.
Итого: от 700 рублей.
Сколько «стоит» первоклассник?
Таким образом, минимальная стоимость школьного набора для девочки составит 6,3 тысяч, для мальчика — 6 тысяч рублей.
Впрочем, представленные ценнники — минимальные. В большинстве магазинов средняя стоимость нужных школьнику товаров заметно выше. Помимо бюджетных вариантов, можно увидеть и дневники за 800 рублей, и рюкзаки за 7 тысяч, и школьные платья дороже 15 тысяч.
Юлия Панова,
мама первоклассницы:
Мы уже потратили на канцелярию, обувь и рюкзак около 15 тысяч рублей. Это при том, что костюм еще не сшили. Одежду для «нестандартных» детей — очень худых или, наоборот, полненьких — подобрать очень трудно, поэтому приходится шить на заказ.
Софья Житина