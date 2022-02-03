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Образование

На дополнительные каникулы отправят первоклашек Барнаула

Для первоклассников Барнаула дополнительные каникулы начнутся раньше, сообщили в администрации города.

Школа. Учеба.
Школа. Учеба.
СС0.

В связи с высоким процентом заболеваемости среди первоклассников и необходимостью «разобщения детских коллективов» ученики уйдут на дополнительные каникулы раньше, чем в 2021 году.

Так, в 21 школе каникулы для первоклассников начнутся с 7 и продлятся до 13 февраля.

В 63 школах дополнительные каникулы продлятся с 14 по 20 февраля.

«В этот период в кабинетах будет проведена дезинфекция и влажная уборка», — пояснили в мэрии.

Всего в 84 школах Барнаула обучается более 10 тыс. первоклассников.

Ранее алтайские вузы начали переводить студентов на дистант.

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