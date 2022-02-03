На дополнительные каникулы отправят первоклашек Барнаула

В связи с высоким процентом заболеваемости среди первоклассников и необходимостью «разобщения детских коллективов» ученики уйдут на дополнительные каникулы раньше, чем в 2021 году.
Так, в 21 школе каникулы для первоклассников начнутся с 7 и продлятся до 13 февраля.
В 63 школах дополнительные каникулы продлятся с 14 по 20 февраля.
«В этот период в кабинетах будет проведена дезинфекция и влажная уборка», — пояснили в мэрии.
Всего в 84 школах Барнаула обучается более 10 тыс. первоклассников.
Ранее алтайские вузы начали переводить студентов на дистант.