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Жизнь

Диагностический центр Алтайского края переформатировали под работу с ковидными больными

Работа Диагностического центра со 2 февраля официально переформирована под пациентов с СOVID-19, сообщают на сайте учреждения.

Диагностический центр.
Диагностический центр.
Михаил Хаустов

Решение о переформатировании приняли в связи со значительным ухудшением эпидемиологической ситуации и, в частности, резким увеличением числа заболевших ковидом.

«При этом прием неинфекционных больных не прекращается», — подчеркнули в центре.

Напомним, медучреждение разделено на изолированные друг от друга зоны — «красную» и «чистую». В одной принимают пациентов с ковидом, в другой — остальных.

В «красной» зоне со 2 февраля начинает работу «ковидная поликлиника», где специалисты возьмут на себя прием больных, с потоком которых не справляются городские поликлиники.

«Пока речь идет о пациентах поликлиник № 14, № 1 и № 7», — уточнили в сообщении.

Записаться к врачам Диагностического центра можно через единый номер 122 или по телефонам поликлиник.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае частично ограничивают плановую медпомощь.

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