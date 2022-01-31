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Жизнь

В Алтайском крае частично ограничивают плановую медпомощь

В связи с резким подъемом заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае, существенно выросло и число пациентов в поликлиниках. Некоторые из учреждений могут ограничивать плановую медпомощь. Об этом 31 января сообщили в региональном минздраве.

Медики Алтайского края.
Медики Алтайского края.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Накануне жители Бийска пожаловались на очереди в поликлинике горбольницы № 4.

В минздраве подтвердили, что в субботу, 29 января, обратились в поликлинику 67 человек с симптомами болезни и еще 30 с другими жалобами. Но максимально очередь достигала 11 человек.

«Сегодня в Бийск направлена замминистра здравоохранения Наталья Белоцкая, чтобы помочь медучреждениям города переформатировать работу в условиях „пятой волны“», — сообщили в ведомстве.

Подобная ситуация складывается и в Барнауле.

Всех жителей региона просят отнестись к ситуации с пониманием и внести свой вклад в стабилизацию обстановки — надевать маски, в том числе и детям, соблюдать дистанцию и обязательно вакцинироваться.

«Сегодня медики работают на пределе своих возможностей. Они, как и все остальные тоже могут заболеть и уйти на больничный, в связи с чем возрастает нагрузка на оставшихся специалистов», — добавили в минздраве.

Поэтому ресурсы медорганизаций в нынешних условиях ограничены, а упор сделан на неотложную помощь. В помощь фельдшерам перебрасываются участковые терапевты.

Эта мера вынужденная, но временная, уверяют в министерстве, поэтому в некоторых медучреждениях получение плановой помощи может быть ограничено или сроки ее получения увеличены.

Чтобы упростить для пациентов вызов врачей на дом, в большинстве поликлиник уже организованы записи через WhatsApp.

Напомним, что второй день в Алтайском крае выявляют более тысячи новых случаев ковида. За прошедшие сутки подтвердились 1 289 диагнозов.

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