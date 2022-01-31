+1289. Взрывной рост заболеваемости ковидом продолжается в Алтайском крае

Второй день в Алтайском крае выявляют, по официальным данным, более тысячи новых случаев ковида. За прошедшие сутки подтвердились 1 289 диагнозов. Закрыли больничные всего 70 человек. Умерло 24 пациента.

Существенного роста пациентов в тяжелом состоянии не произошло. По данным на 31 января, в реанимациях находится 321 человек (днем ранее 317), на ИВЛ 146 пациентов.

Всего в ковидных госпиталях с коронавирусом 1 470 человек и 181 с вирусной пневмонией.

В резерве есть 1 064 коечных места.

Общее число заболевших с начала пандемии составляет 132 806 человека, в том числе 12 962 детей. Выздоровели 110 072 человек, умерли 8 818.

Ранее стало известно, что очень заразный штамм коронавируса «омикрон» обнаружили во всех регионах Сибири.