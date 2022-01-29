Омикрон накрыл всю Сибирь

Штамм коронавируса «омикрон» обнаружили во всех регионах Сибири, пишет Тайга.инфо .

Накануне пять случаев омикрона подтвердили в Новосибирской области. Четыре случая — завозные (два из других регионов России, один из Киргизской Республики и еще один из Конго).

Возраст заболевших — 35, 40, 48 лет (два человека) и 71 год.

Ранее омикрон выявили в Омской, Кемеровской, Томской и Иркутской областях, Забайкальском, Красноярском и Алтайском краях, Республиках Тыва, Алтай, Хакасия и Бурятия — штамм распространился по всей Сибири.

Ранее Минздрав рассказал, что делать, если заболел COVID-19 в легкой форме.