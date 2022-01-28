Министр здравоохранения рассказал о сценариях борьбы со стремительным «омикроном» в Алтайском крае

Три недели после новогодних каникул показали, что ковидный штамм «омикрон» все же дошел до Алтайского края, а скорость его распространения превзошла самые худшие прогнозы. За первую неделю количество заразившихся коронавирусом в Барнауле увеличилось вдвое, за вторую — втрое. Минздрав региона разработал разные сценарии в зависимости от тяжести эпидситуации вплоть до экстренных мер.

Что происходит в Алтайском крае

Новая волна имеет свои особенности. Активный прирост заболевших идет среди детей. Ранее такого не фиксировали. Начали болеть медицинские сотрудники, в том числе они берут больничные по уходу за ребенком. Это существенно осложняет работу оставшимся в строю медикам.

Болеет и немедицинский персонал, из которого наиболее важны водители «скорой помощи» и «неотложек». Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Наиболее сложная ситуация с ковидом сейчас в Барнауле.

«Омикрон» менее тяжел, чем предыдущая «дельта», поэтому количество госпитализированных почти не увеличивается. Но он в разы заразнее, и хотя болезнь в большинстве случаев протекает как ОРВИ, поликлиники начинают испытывать существенный перегруз.

Количество звонков в колл-центры увеличилось в три раза.

Коронавирус. Штамм «омикрон». C00.

Несмотря на то, что количество сотрудников также увеличили (для этого привлекают студентов медколледжей и вуза), есть заболевшие, которые не могут дозвониться до поликлиники, а значит, дополнительная нагрузка ложится на диспетчерскую «скорой помощи».

Почти не справляется с ситуацией самая большая поликлиника — барнаульская 14-я — где свыше 100 тыс. прикрепленного населения.

Подобная ситуация складывается почти во всем первичном звене здравоохранения Барнаула, как взрослом, так и детском.

Больница. Врачи. Минздрав Алтайского края.

Куда звонить , чтобы дозвониться

Единый номер по ковидным вопросам 122, введенный в России еще в ноябре 2020 года, пришлось реорганизовать. По словам Дмитрия Попова, в случае недозвона в поликлинику, набирать нужно именно 122.

В министерстве понимают, что нагрузка будет возрастать, поэтому количество операторов в ближайшее время удвоят — будет 22 вместо 11 нынешних. По телефону 122 можно вызвать неотложную помощь, это должно разгрузить поликлиники. Здесь же можно узнать результаты ПЦР-диагностики.

На 122 могут позвонить бессимптомные самоизолированные пациенты, чтобы открыть и закрыть больничный лист. Операторы передадут данные в поликлинику по месту жительства. Документы можно посмотреть через портал Госуслуг.

Колл-центр. Минздрав АК.

Что будет со «скорой помощью»

В крае ежедневно дежурит порядка 220 бригад, около 60 — в краевой столице. Количество звонков в Барнауле уже начало расти, но не критично. По оценкам министра здравоохранения, мы еще не добрались до показателей осени 2020 года, когда люди могли ждать «скорую» 10−12 часов.

К работе в бригадах привлекут как медицинский персонал поликлиник (включая врачей разных специальностей), так и студентов, у которых уже есть сертификат фельдшера. Их на сегодняшний день 92 человека.

«Скорая помощь». Михаил Хаустов

Когда медицинская помощь не требуется

Минздрав России выпустил памятку, в которой расписал подробный алгоритм действий в разных вариантах развития болезни.

Так, например, не нужно беспокоить «скорую помощь», если просто болит голова и есть насморк. В таких случаях нужно вызывать врача на дом в поликлинике. В «скорую» стоит звонить, если высокая температура (38 и выше) не сбивается двое суток подряд и есть одышка.

Головная боль. Усталость СС0

Чем лечиться дома

Поскольку «омикрон» в большинстве случаев протекает как ОРВИ, в крае станет больше амбулаторных пациентов, которым врачи порекомендуют оформить больничный и оставаться дома. Самолечением, против которого всегда выступают врачи, при этом заниматься будет нужно и даже необходимо.

27 декабря федеральный Минздрав обновил методические рекомендации для лечения больных ковидом на дому. В списке есть противовирусные — фавипиравир (или молнупиравир, ремдесивир, умифеновир, арбидол), интерферон-альфа в виде назальных капель и парацетамол как жаропонижающее.

Противовирусные препараты надо начинать принимать не позднее недели от появления первых симптомов.

Дмитрий Попов рассказал, что все эти препараты есть в аптеках в достаточном количестве. Для жителей края также разработан ресурс lek22.ru, который поможет в поиске любых лекарств. Достаточно ввести искомое название, и программа покажет на карте ближайшие аптеки, где есть этот препарат, а также цену. В программе есть и государственные, и частные фармпункты.

Таблетки. Лекарства. CC0

Хватит ли в крае лекарств от ковида

По словам Дмитрия Попова, на начало года в крае было 98 тыс. комплектов препаратов для амбулаторного лечения ковидных пациентов. Около 5 000 бесплатно раздают каждую неделю. При таких темпах приростах заболевших, все лекарства кончатся к первой декаде февраля.

На уровне федерации уже принято решение о дополнительном финансировании бесплатного лекарственного обеспечения при коронавирусной инфекции. Региональный минздрав, в свою очередь, заранее «забронировал» у дистрибьютеров нужные препараты.

Чтобы не нагружать врачей и фельдшеров, ковидные наборы амбулаторным пациентам развозят волонтеры и немедицинский персонал.

Аптека. ССО.

Будут ли болеть привитые от ковида

В минздраве прогнозируют, что ввиду высокой заразности «омикрона», статистически вырастет и количество заразившихся людей из числа вакцинированных. При «дельте» таких было чуть больше 4%, «омикрону» ученые прогнозируют 10%.

Особая опасность заключается в том, что привитый человек с хорошим иммунным ответом может перенести болезнь достаточно легко или вовсе бессимптомно, но при этом успеть заразить других.

Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com

Что будет с плановой помощью

В крае есть распоряжение министра здравоохранения о том, что главврачи медучреждений, исходя из эпидобстановки, вправе самостоятельно принимать решение о привлечении в поликлиники дополнительного персонала из других подразделений, например, стационаров. По сути, это означает, что при неблагоприятном развитии эпидемии фронт плановой помощи в некоторых учреждениях снова может оголиться.

По словам Дмитрия Попова, речь не идет о приостановке плановой помощи сразу и по всему краю. У разных медучреждений разный запас ресурсов, и главврачи вправе распоряжаться ими, как посчитают нужным.

Больница. Медицина. unsplash.com

Где будут принимать ковидных больных

В случае, если инфекция будет распространяться теми же темпами, то в Барнауле откроют отдельную ковидную поликлинику на базе Диагностического центра. Это произойдет тогда, когда все ресурсы в городских поликлиниках будут исчерпаны, и они не смогут справляться с потоком пациентов.

«Такой сценарий мы тоже отработали, учреждение полностью готово начать работу по-новому, — сказал Дмитрий Попов. — Это непростое и очень непопулярное решение, но его придется принять, если ситуация ухудшится, поскольку других резервов не останется. Врачи Диагностического центра займутся приемом и осмотром пациентов, направленных поликлиниками по месту жительства. Да, сюда больным придется ехать самостоятельно. Надо понимать, что количество врачей ограничено и взять еще просто неоткуда. До всех они не дойдут».

В стационарах края готовятся развернуть дополнительный коечный фонд, хотя сейчас его вполне хватает. Минздрав прогнозирует, что доля тяжелых пациентов даже при относительно легком «омикроне» все равно будет.

Что касается детей, ковидное отделение существовало на базе «инфекционки» в 11-й горбольнице Барнаула (сейчас это больница скорой помощи № 2). Теперь планируется его дополнить, переформатировав перинатальное отделение Центра охраны материнства и детства.

Совокупно в Барнауле будет около 500 детских коек, включая около 15 реанимационных. Плюс еще 200 могут открыть на базе межрайонных центров в крупных городах края. Если потребуется, то есть еще резерв в 300 коек, которые можно приспособить для маленьких ковидных пациентов.

Дети. Вирус. СС0.

Какой сценарий самый плохой

Министр не исключил, что если врачебных ресурсов будет катастрофически не хватать, то в крае придется ограничить работу стоматологических и офтальмологических поликлиник, оставив лишь экстренную помощь, с тем чтобы мобилизовать и этот персонал на борьбу с ковидом.

«На войне как на войне, — заметил Дмитрий Попов. — Если ситуация ухудшится, ездить на „неотложке“ будут не только терапевты, но и стоматологи, и дерматовенерологи, и психиатры и врачи других специальностей».

Если ресурсы отрасли будут исчерпаны полностью, в крае может быть введен режим ЧС. Это последний и самый худший вариант. Правда, есть вероятность и надежда, что этого не случится.

Коронавирус , больница. zdravalt.ru

Когда кончится «омикрон»

Точно сказать, когда схлынет пятая волна ковида, вызванная «омикроном», пока никто не может, поскольку ни один из регионов еще не пережил этот «шторм». Но исходя из опыта предыдущих пиков заболеваемости, можно сделать вывод, что выходить из подъема мы будем долго и постепенно.

«Предыдущие волны были практически одинаковы, — сказал Попов. — Около семи-восьми недель заболеваемость росла, пока не достигала пика, около недели или двух держалась примерно на одном значении, а дальше был плавный и очень долгий „спуск“. Например, во второй волне мы „вспорхнули“ в сентябре 2020-го, в октябре вышли на пик, спускаться начали в ноябре и только в мае 2021-го существенно снизили показатели».

По оценкам министра, поскольку «омикрон» распространяется куда быстрее, чем его «коллеги», сроки могут сократиться, и уже во второй половине февраля мы пройдем «перевал», и заболеваемость начнет снижаться.