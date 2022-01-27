На Алтае вакцинировали 368 детей. В статистике оперштаба появилась новая отчетность

В Алтайском крае, по данным на 27 января, зарегистрировали 547 случаев заболевания коронавирусом и 25 смертей, сообщает региональный оперштаб.

В крае за несколько дней вакцинировали 368 подростков (12−17 лет). Напомним, 23 января стало известно о поступлении в регион детской вакцины против ковида «Спутник М» (1680 доз). 25 января в Барнауле вакцинировали подростков-первопроходцев — первых из запланированных 80 000 детей.

Всего в крае инфицированных — 128 975 (в том числе 12 011 детей). Выздоровели — 109 392 пациента, из них за прошедшие сутки — 271.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 389 человек.

«Кроме этого, 188 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 27 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 233 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Антиковидная вакцинация подростков в Барнауле. barnaul.org. Фото: Павел Лауронен.

«Развернуто 2815 коек, к кислороду имеют подключение 2641, с ИВЛ — 356. Резервных коек — 1238», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных —313, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 133.

За весь период наблюдений скончались 8 720 человек с ковидом: из них 25 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 250 человек (по иным причинам — 1 470).

По данным на 27 января: прививается 1 251 212 человек: получили первую вакцину — 64 494, полностью вакцинированы — 1 114 574, повторно вакцинировались — 72 144.

Ранее сообщили, что распространение «омикрона» в Алтайском крае пошло по худшему сценарию.