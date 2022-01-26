26 января -15°C
Коронавирус
﻿
Жизнь

В Барнауле вакцинировали подростков-первопроходцев — первых из запланированных 80 000

В Барнауле от коронавируса привили первых подростков, которым через три недели вручат небольшие подарки, сообщает мэрия города.

Пандемия. Вакцинация.
Пандемия. Вакцинация.
pexels.com

Напомним, 23 января стало известно о поступлении в Алтайский край детской вакцины против ковида «Спутник М».

Ранее сообщили, что 25 января в Барнауле вакцинировали учеников Алтайского краевого педагогического лицея, где учатся дети со всего края, причем большинство живет в общежитии при школе, что увеличивает время контактов.

«Из 1 680 комплектов первой партии вакцины, что поступила в Алтайский край, в третью детскую городскую поликлинику выделили 100 доз, первые 18 флаконов вакцины привезли в педагогический лицей», — рассказали в мэрии.

Как отметила завотделением организации медпомощи детям в образовательных учреждениях Ирина Киреева, вакцинации предшествовала предварительная работа.

«Мы прививаем детей от 12 до 17 лет, предварительно с родителей собирают заявления о прохождении вакцинации, согласие на прохождение медицинской манипуляции, дети старше 15 лет согласие заполняют сами, затем мы завозим вакцину, осматриваем детей и ставим прививки», — подчеркнула она.

«Первопроходцам подростковой вакцинации приготовят небольшие подарки, которые вручат в день рождения лицея — 14 февраля», — отметили в мэрии.

Перед вакцинацией дети заполняют анкету, в которой рассказывают о перенесенных заболеваниях и аллергических реакциях и не только.

Впрочем, как утверждают медики, прививка не должна вызвать осложнений и сильных аллергических реакций, поскольку вакцина в пять раз облегченная по сравнению с версией для взрослых.

Главный внештатный врач-эпидемиолог алтайского минздрава Ирина Переладова сообщила, что ориентировочно планируют вакцинировать около 80 000 подростков в возрасте 12−17 лет включительно.

В минздраве подчеркнули, что уже сейчас спрос на вакцинацию превышает предложение. В регионе ожидают вторую поставку вакцины.

Ранее предполагали, что прививать детей от ковида на Алтае начнут перед Новым годом, однако поставку вакцины задержали на месяц.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость