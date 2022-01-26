В Барнауле от коронавируса привили первых подростков, которым через три недели вручат небольшие подарки, сообщает мэрия города.

Напомним, 23 января стало известно о поступлении в Алтайский край детской вакцины против ковида «Спутник М».

Ранее сообщили, что 25 января в Барнауле вакцинировали учеников Алтайского краевого педагогического лицея, где учатся дети со всего края, причем большинство живет в общежитии при школе, что увеличивает время контактов.

«Из 1 680 комплектов первой партии вакцины, что поступила в Алтайский край, в третью детскую городскую поликлинику выделили 100 доз, первые 18 флаконов вакцины привезли в педагогический лицей», — рассказали в мэрии.

Как отметила завотделением организации медпомощи детям в образовательных учреждениях Ирина Киреева, вакцинации предшествовала предварительная работа.

«Мы прививаем детей от 12 до 17 лет, предварительно с родителей собирают заявления о прохождении вакцинации, согласие на прохождение медицинской манипуляции, дети старше 15 лет согласие заполняют сами, затем мы завозим вакцину, осматриваем детей и ставим прививки», — подчеркнула она. «Первопроходцам подростковой вакцинации приготовят небольшие подарки, которые вручат в день рождения лицея — 14 февраля», — отметили в мэрии.

Перед вакцинацией дети заполняют анкету, в которой рассказывают о перенесенных заболеваниях и аллергических реакциях и не только.

Впрочем, как утверждают медики, прививка не должна вызвать осложнений и сильных аллергических реакций, поскольку вакцина в пять раз облегченная по сравнению с версией для взрослых.

Главный внештатный врач-эпидемиолог алтайского минздрава Ирина Переладова сообщила, что ориентировочно планируют вакцинировать около 80 000 подростков в возрасте 12−17 лет включительно.

В минздраве подчеркнули, что уже сейчас спрос на вакцинацию превышает предложение. В регионе ожидают вторую поставку вакцины.

Ранее предполагали, что прививать детей от ковида на Алтае начнут перед Новым годом, однако поставку вакцины задержали на месяц.