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Жизнь

Первых подростков привили от ковида в Алтайском крае

25 января в Барнауле привили от коронавируса первых подростков. Ими стали ученики Алтайского краевого педагогического лицея, пишет «Вечерний Барнаул».

Детская вакцина от коронавируса "Спутник М".
Детская вакцина от коронавируса "Спутник М".
zdravalt.ru

Предварительно родители написали заявления о согласии на прохождение медицинской манипуляции (старше 15 лет согласие заполняют сами), также требуется анкета вакцинируемого с данными о контактах, перенесенных заболеваниях, аллергических реакциях и других данных о здоровье.

Вакцину поставили 18 ученикам из профильных классов химико-биологического и инженерно-технического направлений. После прививки ребят просят не уходить и подождать 30 минут.

Вскоре привиться можно будет и в детских поликлиниках. В день первой вакцинации одну такую прививку индивидуально в третьей детской поликлинике уже поставили.

Как уже сообщалось, привить планируют более 80 тыс. детей и подростков. Вакцина в Алтайский край поступила на днях.

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