Первых подростков привили от ковида в Алтайском крае

25 января в Барнауле привили от коронавируса первых подростков. Ими стали ученики Алтайского краевого педагогического лицея, пишет « Вечерний Барнаул ».

Предварительно родители написали заявления о согласии на прохождение медицинской манипуляции (старше 15 лет согласие заполняют сами), также требуется анкета вакцинируемого с данными о контактах, перенесенных заболеваниях, аллергических реакциях и других данных о здоровье.

Вакцину поставили 18 ученикам из профильных классов химико-биологического и инженерно-технического направлений. После прививки ребят просят не уходить и подождать 30 минут.

Вскоре привиться можно будет и в детских поликлиниках. В день первой вакцинации одну такую прививку индивидуально в третьей детской поликлинике уже поставили.

Как уже сообщалось, привить планируют более 80 тыс. детей и подростков. Вакцина в Алтайский край поступила на днях.