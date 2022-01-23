Детская вакцина против ковида «Спутник М» поступила в Алтайский край

В Алтайский край поступили 1680 доз детской вакцины против коронавируса «Спутник М», сообщили в правительстве региона.

Детская вакцина против ковида предназначена для подростков.

«В регион поступила вакцина „Спутник М“, 1680 доз. Для детей с 12 до 18 лет», — рассказали в пресс-центре.

Бийская детская поликлиника № 2 сообщила в своем Instagram о начале записи детей на вакцинацию.

«Кто в школах давал согласие, в списках уже есть. Будем обзванивать каждого. Если вы желаете, записывайтесь! Выберем удобное время для посещения поликлиники. Для вакцинации присутствие законного представителя обязательно! Выбор прививаться дело каждого. Но когда теряешь родных, стоит задуматься и защитить себя и своих детей!» — говорится в сообщении.

Ранее предполагали, что прививать детей от ковида на Алтае начнут перед Новым годом, однако поставку вакцины задержали на месяц.